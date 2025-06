Na próxima segunda-feira, 9, o Governo de Roraima entrega 110 carteiras de habilitação para os sorteados da edição 2024 do Programa CNH Cidadã. A solenidade ocorre às 9h, no estacionamento do Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima).

No evento será assinada a ordem de convocação de mais 150 pessoas que foram sorteadas nos 15 municípios do Estado para iniciarem as etapas do processo para obter a CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O presidente do Detran-RR, Diego Aragão, destacou que o Programa CNH Cidadã é uma iniciativa que promove cidadania, além de contribuir para a melhora nos índices de trânsito.

“É uma ação que beneficia e atende os cidadãos mais carentes a terem acesso a carteira de habilitação que é um documento obrigatório e que dá oportunidade de emprego, além de tornar o nosso trânsito mais seguro, pois essas pessoas estão capacitadas e dentro da legalidade para andarem nas vias de trânsito”, finalizou.

O último sorteio do Programa CNH Cidadã em 2024 contemplou 2 mil pessoas da capital e interior do Estado que estão sendo convocadas por etapas para dar início ao seu processo de primeira habilitação.

O post Detran-RR entrega mais de 100 carteiras de habilitação para sorteados na edição 2024 apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.