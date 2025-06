Polônia x Moldávia; ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES AMISTOSOS DE SELEÇÕES 2025

Polônia x Moldávia: Onde assistir, escalações e tudo sobre o amistoso de futebol

Nesta sexta-feira, dia 6 de junho de 2025, Polônia e Moldávia se enfrentam em um amistoso preparatório para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo será disputado no estádio Silesian Stadium, às 15h45 (horário de Brasília), prometendo muita emoção para os fãs de futebol.

Onde assistir Polônia x Moldávia ao vivo?

Os torcedores que querem acompanhar Polônia x Moldávia ao vivo podem assistir pela televisão e também via streaming. No Brasil, a partida será transmitida pelo canal ESPN Brasil, que possui os direitos de jogos internacionais da FIFA e amistosos de seleções europeias. Além disso, a transmissão online estará disponível pelo serviço Star+, plataforma oficial da ESPN para streaming de esportes ao vivo.

Fique atento para iniciar a transmissão alguns minutos antes do horário marcado, para não perder nenhum lance importante.

Escalações prováveis de Polônia e Moldávia

Polônia

A seleção polonesa vai a campo sem seu principal atacante, Robert Lewandowski, que está de fora por questões de cansaço após uma temporada intensa pelo Barcelona. O técnico Michal Probierz deve escalar Karol Swiderski e Krzysztof Piatek como dupla de ataque.

Outros nomes importantes no time inicial incluem:

Skorupski (goleiro)

Mateusz Wieteska, Jan Bednarek e Jakub Kiwior na defesa

Meio-campo com Moder, Frankowski, Szymanski, Bogusz e Kaminski

Moldávia

A seleção da Moldávia terá algumas ausências, como Maxim Cojocaru, suspenso. O treinador Serghei Clescenco deve apostar em Ion Nicolaescu no ataque, com apoio de Mihail Caimacov, Virgiliu Postolachi e Stefan Bodisteanu pelas laterais. A defesa será formada por Koshukhar no gol e a linha defensiva com Revenco, Craciun, Baboglo e Reabciuk.

Contexto do confronto

Polônia chega com moral após vencer os dois primeiros jogos das eliminatórias e busca o terceiro triunfo consecutivo para consolidar sua boa fase. Já a Moldávia enfrenta dificuldades na competição e quer aproveitar o amistoso para ganhar confiança antes do jogo decisivo contra a Itália.

A partida deve ser marcada por bastante disputa no meio-campo e tentativas de gols pelas duas equipes, com a Polônia favorita, mas com a Moldávia preparada para surpreender.

Dicas para quem vai assistir

Chegue ou conecte-se com antecedência para garantir o melhor lugar ou conexão.

Verifique o fuso horário e confirme que o horário exibido é o de Brasília para não perder o início do jogo.

Prepare os petiscos e aproveite o espetáculo, pois o amistoso será importante para a preparação das duas seleções rumo à Copa do Mundo de 2026.

Se você buscava onde assistir Polônia x Moldávia, informações das escalações e tudo sobre a partida, este artigo te trouxe o essencial para não perder nada. Para mais notícias e transmissões ao vivo de jogos internacionais, fique ligado nas plataformas oficiais ESPN e Star+.

