Nota de pesar – IFSP

Com profundo pesar, comunicamos o falecimento da servidora Márcia Lucinda Rodrigues, do Campus Birigui do IFSP.

Ao longo de 13 anos e 9 meses de dedicação exemplar, Márcia contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento das atividades do campus, sempre pautada pelo compromisso e pelo cuidado no trabalho. Sua presença marcante e seu profissionalismo deixarão saudades entre colegas, servidores e estudantes.

Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e a toda a comunidade acadêmica do Campus Birigui.