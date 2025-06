Formatura do Tiro de Guerra reforça valores patrióticos

Lucas Brito





Na manhã desta quinta-feira (19), feriado de Corpus Christi, cerca de 100 jovens participaram da solenidade de formatura no Tiro de Guerra de São José dos Campos. Foram entregues as tradicionais boinas verde-oliva aos atiradores e os braçais aos monitores, simbolizando o encerramento de uma etapa importante na trajetória militar.

A cerimônia reuniu autoridades civis e militares, além de familiares e amigos dos formandos, que prestigiaram este momento especial.

A entrega da boina representa o compromisso com os valores do Exército Brasileiro, como disciplina, civismo e respeito, após meses de treinamento intenso e dedicação.

Nova função

O evento também marcou a transição dos atiradores aprovados no curso de formação de cabos, que passam a ser reconhecidos como monitores.

A nova função é identificada pelo uso do braçal no braço direito e representa a confiança da instituição em seus integrantes.

A capacitação qualifica os jovens para auxiliar nas atividades diárias do Tiro de Guerra, atuando como comandantes de guarda, monitores de ordem unida e guias em treinamentos físicos, entre outras funções estratégicas dentro da estrutura militar local.

Formação cidadã

Durante o ato, os jovens desfilaram em posição de destaque, demonstrando a preparação adquirida.

Os discursos reforçaram a relevância do Tiro de Guerra na formação cidadã e no desenvolvimento de lideranças comprometidas com a sociedade.

Ao final, os formandos foram recebidos com aplausos e emoção pelos familiares, celebrando uma conquista que marca o início de novas responsabilidades.

Maior presente

A ocasião foi ainda mais marcante para Maria de Jesus Alves de Souza que viu o filho, Davi, receber o braçal de monitor no dia do seu aniversário.

“Estou completando 62 anos hoje. Meu filho é meu maior presente, todos os dias. Fico muito orgulhosa e feliz por ele”, disse Maria, comovida.

“É uma honra proporcionar uma alegria tão grande para ela. Este sentimento ficará para sempre na nossa memória. Não terá outro igual”, afirmou Davi, que tem 18 anos.



Maria veste o braçal em seu filho Davi | Foto: Divulgação



