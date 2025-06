SAMU recebe habilitação para unidades básicas e reforça atendimento ágil e de qualidade

Foto: Divulgação / SES

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Santa Catarina foi habilitado, nesta semana, pelo Ministério da Saúde, devido a ampliação dos serviços entre Estado e municípios contemplando novas ambulâncias de Suporte Básico de Vida nas cidades de Gravatal, São Miguel do Oeste e Santo Amaro da Imperatriz (ambulâncias), Itajaí e Itapema (motolâncias).

A habilitação desses municípios resulta em aporte financeiro mensal para a manutenção e operação dos serviços, garantindo melhor estrutura e cobertura no atendimento Pré-Hospitalar Móvel do SAMU catarinense.

“Este apoio financeiro manterá o excelente padrão de atendimento, pois as equipes terão à disposição os materiais, insumos, medicamentos e equipamentos disponíveis para garantir a qualidade em salvar vidas”, ressalta Dionisio Medeiros, diretor do Atendimento Pré-Hospitalar Móvel do SAMU.