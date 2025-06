Com o apoio do Governo do Estado, 54ª Expomara apresenta tecnologia, ações sociais e shows gratuitos

Com o tema “O agro unindo negócios, educação e entretenimento em uma experiência para toda família”, teve início na noite de sexta-feira (6) a 54ª Expomara – Exposição Agropecuária de Maracaju, promovido pelo Sindicato Rural do município e apoio do Governo do Estado e demais entidades.

Presente na abertura do evento, o governador Eduardo Riedel destacou a força do agronegócio sul-mato-grossense baseado na diversificação de produtos, aumento de produtividade e na sustentabilidade.

“Maracaju é responsável por 11% da produção de grãos do Estado. É um município que, se nós olharmos a sua história, retrata um pouco da de Mato Grosso do Sul. Nós temos que ser claros nesta discussão econômica para viabilizar uma medida mais estruturante para o setor. Nos últimos 10 anos, a gente mais do que dobrou a área plantada, o nosso rebanho diminuiu e saímos de 23 milhões de hectares de pasta para 17 milhões de hectares , mas a produtividade da pecuária aumentou. Hoje, nós mantemos o mesmo abate com cinco milhões de cabeças a menos. A produtividade da agricultura aumentou, a diversificação da atividade produtiva, e tem acontecido.na floresta plantada, na citricultura, no amendoim, e outros grãos. ”, garantiu.

Riedel ainda ressaltou o protagonismo de Mato Grosso do Sul na agenda de transição energética. “A gente vê muito essa discussão ambiental. O Brasil é o único país do mundo que pode dar estabilidade em relação à transição energética”, acrescentou. O governador ainda elogiou o trabalho do Sindicato Rural de Maracaju e outras entidades em projetos sociais e educacionais, que valorizam novas técnicas de aprendizado no campo e bem-estar das pessoas.

A Expomara contribui com instituições filantrópicas do município e realiza trabalhos sociais com pessoas portadoras de deficiência como a equoterapia, que utiliza cavalos para fins terapêuticos, trazendo benefícios para pessoas com autismo, auxiliando em áreas como desenvolvimento motor, social, cognitivo e emocional.

Em 2025, parte da arrecadação dos leilões e camarotes será destinada a duas entidades locais: AMAPC (Associação Maracajuense de Apoio a Pacientes com Câncer) e AMAR (Associação Amigos dos Autistas de Maracaju).

Em seu discurso, o presidente do Sindicato Rural, Marco Antônio Guimarães Marcondes, afirmou a importância do agro para a economia do Estado e do País. “É a mola mestra da nossa economia no Brasil. Praticamente um quarto do PIB vem do agronegócio. Um terço dos trabalhadores estão vinculados ao agronegócio, e além disso, 50% das nossas exportações são do agronegócio. Trazendo aqui para o Estado, Maracaju é considerado um celeiro, o 12º município mais produtivo do País no agronegócio. A transformação que está sendo feita aqui no nosso Estado, na questão de matriz energética e , essa diversificação [de produtos] é muito importante para que tenha sustentabilidade no agronegócio, para que o produtor não fique refém de apenas uma atividade isolada, mas que ele consiga ter opções”, apresentou o dirigente.

Maracaju é destaque no agronegócio e no desenvolvimento de pesquisas e tecnologias voltadas para o setor, tendo na Expomara uma “vitrine” que demostra o potencial da região na geração de empregos e no fomento à educação, além de levar entretenimento ao público presente.

O prefeito de Maracaju, Marcos Calderan, enfatizou o apoio das bancadas estadual e federal e do setor produtivo em defesa dos interesses da população, “Eu quero externar aqui minha gratidão aos deputados e ao sindicato rural, por essa parceria de tantos anos.”

Participaram da abertura, os secretários estaduais Frederico Fellini (Administração) e Artur Falcette (secretário-adjunto da Semadesc), os deputados estaduais Márcio Fernandes, Zé Teixeira, Paulo Côrrea, e o deputado federal Beto Pereira.

A Exposição faz parte das festividades de aniversário do Município, que completará 101 anos no próximo dia 11 de junho. Em 2025, a feira acontece entre os dias 6 e 11 de junho, no Parque de Exposições de Maracaju, com uma programação que inclui leilões, palestras, exposições de tecnologia, ações sociais e shows com entrada gratuita.

No palco central da Expomara irão se apresentar João Haroldo & Betinho / Marcos Paulo & Marcelo (dia 6), Cleber & Henrique / Júlia & Rafaela (dia 7), Juninho Cassimiro (dia 8), Matogrosso & Mathias (dia 10), e Gabriel Guedes (dia 11).

A Expomara é uma realização do Sindicato Rural de Maracaju, com apoio da Fundação de Cultura, Governo do Estado, Prefeitura Municipal de Maracaju, e Câmara Municipal de Maracaju. Contando ainda com a organização da Agropec Eventos e parceria do Sicredi, Coopsema, Agriseiva, Agrícola Kanadá, Serigráfica, Disk Sistema, Famasul, Aprosoja, Senar/MS e Associação De Olho no Material Escolar.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende