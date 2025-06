Tenda da Saúde, posto médico e espaço do servidor ofertam serviços gratuitos no Boa Vista Junina

Foto: Divulgação/ SEMUC/ PMBV



Para tornar essa experiência ainda mais especial, a Prefeitura de Boa Vista garante uma série de serviços gratuitos para atender pessoas de todas as idades. Durante as noites de arraial do Boa Vista Junina, que segue até o dia 8, a população pode aproveitar de atendimentos sem nenhum custo.

Um dos destaques é a Tenda da Saúde, onde a população encontra todos os imunizantes do calendário nacional de vacinação, tanto para adultos quanto para crianças. No local, também são distribuídos preservativos e autotestes para detecção do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) — reforçando, assim, o compromisso da festa com a saúde pública e a prevenção.

O casal Emanoel Menezes, 26 anos, e Gabriela Figueiredo, 23, estão com o filho recém-nascido Davi Freitas, de apenas 3 meses, e então aproveitaram o evento para atualizar o cartão de vacinação da família. Ele precisou atualizar quatro vacinas: hepatite, influenza, tríplice viral, assim como a dupla adulto. Já mulher Gabriela, a da influenza.

“Por conta desse período que muita gente está resfriada, a médica pediatra nos orientou a manter nosso cartão de vacina em dia, para cuidar da nossa saúde do nosso filho. Iríamos em um posto de saúde, mas aproveitamos para visitar o Boa Vista Junina e encontramos a tenda de vacinação. O bom que o atendimento foi super-rápido. Recomendo às pessoas também se imunizarem”, disse Emanoel Menezes.

Da mesma forma, quem também aproveitou os serviços da Tenda da Saúde foi a servidora pública Tayna de Paula, 38 anos. Acompanhada da mãe, Maria Elizabete Ferreira, ela visitou o local e retirou um autoteste para o HIV.

“Achei excelente! Além dos preservativos, o autoteste para HIV está disponível e ainda recebemos toda a orientação necessária sobre como realizar o procedimento corretamente”, destacou Tayna.

Posto médico avançado

Outro importante serviço de saúde oferecido durante o Boa Vista Junina é o Posto Médico Avançado, que conta todas as noites com uma equipe completa formada por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, assim como motorista. Conforme a Prefeitura, o objetivo é garantir um atendimento rápido e eficiente em casos de necessidade.

Em contrapartida, uma das novidades deste ano é a Tenda do Servidor de Valor, montada especialmente para os servidores municipais, em parceria com a Faculdade Estácio. Lá, os profissionais contam com serviços como ventosaterapia, massagem relaxante, distribuição de brindes e até uma roleta de prêmios, tudo para proporcionar momentos de cuidado e reconhecimento.

Foto: Divulgação/PMBV Foto: Divulgação/ PMBV

Espaço da Criança garante diversão educativa e segura no Boa Vista Junina

Para o público infantil, a festa também reserva um espaço especial: o Espaço da Criança. O local conta com ambiente lúdico e seguro, com playground, salão de beleza, pintura livre, jogos de tabuleiro e a Minicidade Itinerante de Trânsito. Além disso, as crianças podem participar de oficinas pedagógicas como dobradura, balão de papel, lanterna junina, bilboquê e fogueira.

A servidora pública Kênia Pinho levou a filha Isabela Resende, de 10 anos, para aproveitar as atrações do salão de beleza e então elogiou a iniciativa. “Já virou tradição trazer minha filha ao Boa Vista Junina. Sempre passamos pelo Espaço da Criança para ela entrar no clima de São João com toda essa alegria”, afirmou

Ambiente climatizado e acolhedor garante tranquilidade para mães e bebês

Pensando também no conforto das mães com bebês, a Prefeitura de Boa Vista disponibilizou uma Sala de Fraldário e Cantinho da Amamentação. A técnica de enfermagem Mariane Alcântara, de 32 anos, utilizou o espaço para amamentar o pequeno Gael Barros, de 5 meses.

“É a primeira vez que trago meu filho ao Boa Vista Junina. Enquanto meu marido se diverte com minha filha no Espaço da Criança, aproveito este ambiente acolhedor para amamentar. É climatizado, confortável e pensado com carinho. Realmente, é uma festa feita para toda a família”, destacou Mariane.

Fonte: Da Redação