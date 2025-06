O Instituto realizou uma palestra educativa com os alunos, abordando temas como a preservação ambiental, o tráfico de animais silvestres e os cuidados com os animais.

Durante o mês de maio, a escola, com o apoio da comunidade, promoveu uma gincana solidária para arrecadação de ração, que foi doada ao instituto para ajudar no cuidado com os animais acolhidos.

Educação, conscientização e solidariedade fazendo a diferença!