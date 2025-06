Reitor assina ordem para a construção do novo restaurante estudantil do Campus São Paulo – IFSP

Investimento será de R$ 3,5 milhões

Nesta terça-feira (24), o reitor do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), Silmário Batista dos Santos, recebeu em seu gabinete o diretor-geral do Campus São Paulo, Wellington Pereira, para a assinatura da ordem de serviço que marca a construção do novo restaurante estudantil do Campus São Paulo.

O espaço terá um investimento de R$ 3,5 milhões, financiados com recurso do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) do Governo Federal. A previsão é que as obras tenham início na segunda quinzena de julho.

Segundo Silmário, essa conquista é mais uma das antigas demandas que estão sendo atendidas graças ao compromisso do presidente Lula e de seu governo com os institutos federais. O reitor conta que o novo restaurante terá 600 m² de área construída, com capacidade para atender 320 estudantes simultaneamente.

O diretor Wellington aproveitou a ocasião para agradecer a reitoria pelo papel fundamental no que definiu como “conquista histórica”.

Além de Silmário e Wellington, participaram da assinatura da ordem de serviço o pró-reitor de Administração, Edmur Tonon, o chefe de gabinete, Ricardo Agostinho, a vice-diretora do Campus São Paulo, Lucimara Del Pozzo, e o diretor de Infraestrutura e Expansão, Fernando Gomes de Souza.