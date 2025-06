Polícia Civil encerra ação integrada com dez prisões e mais de 9 mil pessoas alcançadas

Posted on

O IERR (Instituto de Educação de Roraima) está com inscrições abertas para seis cursos de extensão gratuitos: Português para Estrangeiros, Gramática Básica, Matemática Descomplicada, Informática Intermediária, Espanhol Intermediário e Libras (Língua Brasileira de Sinais) Intermediário. Os interessados devem realizar a inscrição pelo site do IERR até às 12h do dia 13 de março. No mesmo site, estão […]