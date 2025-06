SAEG e Prefeitura iniciam programa de estruturação da Nova Coleta Seletiva do município, a partir desta segunda-feira (09)

A partir da próxima segunda-feira, dia 9 de junho, a SAEG (Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá), em parceria com a Prefeitura, inicia a primeira etapa do processo de transformação da coleta seletiva do município.

Nessa fase inicial, a coleta seletiva passará a ser realizada duas vezes por semana, de segunda a sexta-feira, beneficiando os 19 bairros atualmente atendidos. Essa mudança representa uma melhoria significativa no serviço, com maior regularidade e eficiência, marcando o início das melhorias que virão no sistema.

Os bairros serão atendidos à partir das 7h30 nos seguintes dias:

Segunda-feira: Pedregulho, Coelho Neto, Vila Galvão, Jardim Independência, Cecap, Jardim Esplanada, Bela Vista, Jardim Modelo, Residencial David Fernandes Coelho e Residencial Cooperi;

Terça-feira: Vila Paraíba, Nova Guará, LAPI, Parque Alberto Bayington, COHAB, Mirante, Condomínio Pref. Gilberto Filippo, Jardim Pérola, Village Mantiqueira, Portal das Colinas, Parque das Alamedas e Avenida Áurea Maria de Jesus Silva – Beira Rio 1;

Quarta-feira: Figueira, Residencial Augusto Filippo, Jardim Nova Era, Jardim Modelo, Residencial David Fernandes Coelho e Residencial Cooperi;

Quinta-feira: Vila Paraíba, Nova Guará, LAPI, Parque Alberto Bayington, COHAB, Mirante, Condomínio Pref. Gilberto Filippo, Jardim Pérola, Village Mantiqueira, Portal das Colinas, Parque das Alamedas e Avenida Áurea Maria de Jesus Silva – Beira Rio 1;

Sexta-feira: Pedregulho, Coelho Neto, Vila Galvão, Jardim Independência, Cecap, Jardim Esplanada, Bela Vista, Figueira, Residencial Augusto Filippo e Jardim Nova Era.

Ainda neste ano, será implantada a segunda etapa do processo de reestruturação da coleta seletiva, que ampliará a cobertura de atendimento em aproximadamente 36% da população urbana da cidade, reforçando o compromisso da SAEG e Prefeitura com a sustentabilidade e a melhoria contínua dos serviços públicos.

“Apenas 10% dos municípios brasileiros possuem coleta seletiva porta a porta em todo o perímetro urbano, com esse novo processo Guaratinguetá passará a fazer parte desse seleto grupo. A meta é ousada e já traçamos o caminho para atingi-la”, destacou o Prefeito Junior Filippo.