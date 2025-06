Agência Minas Gerais | MGI realiza novo leilão com imóveis em Minas e na Bahia

A Minas Gerais Participações S.A. (MGI) está com novo leilão de imóveis em Minas Gerais e na Bahia. Os interessados têm até sexta-feira (13/6) para participar do processo. A iniciativa é uma oportunidade estratégica para investidores ou para uso pessoal. Entre os ativos disponíveis, estão vários terrenos, lotes, glebas e prédios.

As propriedades estão disponíveis neste link. Os valores iniciais variam de R$ 4.783,00 a R$ 14.880.000,00. Para participar, basta o interessado se cadastrar e realizar lances nos imóveis disponíveis. Consulte o edital para mais informações e prazos.

Na cidade de Frutal, por exemplo, estão anunciadas duas glebas com mais de 10 hectares, ideal para o desenvolvimento de grandes projetos, em especial vinculados ao agronegócio. Já em Belo Horizonte, os lotes e terrenos estão em pontos estratégicos da capital.

Em Divinópolis, o terreno disponibilizado está de frente para a pista de pouso para voos privados. Existem cinco boxes de garagem em um bairro tradicional de Salvador com preço inicial superacessível, próximo a pontos culturais da cidade. Existem também opções em Araguari, Ubá e Lagoa da Prata.

Os destaques do leilão 006/25 são os prédios comerciais em Uberlândia, um deles situado em bairro residencial ideal para a instalação de empresas ou instituições de grande porte. Outro imóvel em evidência é o prédio localizado na região central do município, com vários comércios ao seu entorno e acesso rápido às principais ruas e avenidas da cidade.

MGI

A MGI, que em 2026 completa 50 anos de experiência no mercado, é uma empresa estatal integrante da Administração Pública Indireta de Minas Gerais, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede) e dedicada a trazer soluções financeiras ao Estado. A instituição utiliza estratégias para a comercialização de imóveis em não uso no estado de Minas Gerais e nas diversas regiões do país, sempre com ética e transparência em suas negociações.