Com obras em infraestrutura, Nova Alvorada do Sul busca se tornar centro logístico de destaque em MS

Com apoio e parceria do Governo do Estado, o município de Nova Alvorada do Sul tem objetivo de se tornar importante centro logístico dentro do Mato Grosso do Sul. Em busca desta posição de destaque recebe grandes investimentos estaduais em infraestrutura, principalmente em restauração de vias públicas e pavimentação da cidade.

O governador Eduardo Riedel recebeu nesta segunda-feira (9) as principais lideranças da cidade para reunião do programa MS Ativo, onde foram elencadas as prioridades aos novos investimentos. No encontro ficou acordado a pavimentação e drenagem de diversas ruas do bairro Maria de Lourdes.

“Notamos aqui um município unido em prol dos interesses de Nova Alvorada. Isto faz a diferença na hora de aprovar projetos que vão favorecer a população. O município mostra que tem visão a longo prazo e a pavimentação de bairros é uma das prioridades. Os investimentos em infraestrutura ajudam a cidade a crescer e se desenvolver”, afirmou o governador.

Riedel citou a localização da cidade, que tem uma posição como “centro logístico” do Estado, onde passam rodovias importantes como BR-163 e BR-267. “Ao longo do tempo construímos uma gestão municipalista, que traz investimentos não apenas para as obras, mas em diversos setores. Isto reflete na economia regional”.

O prefeito de Nova Alvorada, José Paulo Paleari, reafirmou a parceria com o Governo e destacou que o município é estratégico para o Estado na área logística, assim como no setor sucroalcooleiro, por isso a necessidade de receber grandes investimentos em infraestrutura.

“Somos um centro logístico que traz muitas vantagens ao Estado. Estamos recebendo inclusive grandes investimentos privados em diferentes setores (etanol, placas solares), por isto precisamos de um suporte para este crescimento. Vamos dar mais este passo na pavimentação, tendo objetivo de chegar a 100% nos próximos anos”.

Além da nova pavimentação acordada (Maria de Lourdes), outras obras já estavam previstas na cidade como restauração das avenidas Jofre e Irineu, asfalto no distrito de Pana, pavimentação em ruas do bairro Hélio Fernando e ampliação e reforma da Escola Estadual Delfina Nogueira de Souza. Para habitação serão construídos 50 lotes urbanizado no Loteamento Gilberto Mendes Odorizzio.

Também participaram da reunião os deputados federais Beto Pereira, Luiz Ovando e Geraldo Resende, os deputados estaduais Zé Teixeira, Londres Machado, Rinaldo Modesto, Mara Caseiro, Paulo Corrêa, Pedro Pedrossian Neto, Coronel David e Márcio Fernandes, além do secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha.

Leonardo Rocha, Comunicação Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende/Secom