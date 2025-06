Moraes mantém transmissão de interrogatórios de réus da trama golpista

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou há pouco o pedido da defesa do general Walter Braga Netto para que os interrogatórios dos réus da trama golpista não sejam transmitidos ao vivo pela TV Justiça. Os depoimentos serão iniciados nesta segunda-feira (9), às 14h.

Braga Netto é um dos oito réus que serão interrogados pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal do Núcleo 1 da trama golpista.

Na sexta-feira (6), a defesa do militar alegou que a transmissão gera superexposição e viola os direitos dos acusados.

Ao analisar os argumentos apresentados, Moraes avaliou que os advogados não demonstraram o “efetivo prejuízo” para a defesa de Braga Netto.

“A defesa não demonstrou a existência de efetivo prejuízo no interrogatório do réu Walter Souza Braga Netto ser público. Caso aponte elementos concretos que justifiquem a decretação do sigilo do interrogatório, será realizada nova análise”, decidiu Moraes.