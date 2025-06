Jorginho Mello prestigia a tradicional Festa do Divino em Santo Amaro da Imperatriz

Foto: Leo Munhoz / SECOM

O governador Jorginho Mello participou neste domingo, 8, de um almoço na 171ª edição da Festa do Divino Espírito Santo, uma das mais tradicionais celebrações religiosas e culturais do estado, realizada em Santo Amaro da Imperatriz. O chefe do Executivo foi recebido no evento pelo prefeito da cidade, Gustavo Abreu, e pelo presidente da Celesc, Tarcísio Rosa. A programação festeira vai até segunda-feira, 9, na Paróquia e Igreja Matriz Santo Amaro.

Durante o evento, Jorginho Mello destacou o valor da festa como patrimônio imaterial do estado e reafirmou o compromisso do governo em apoiar as manifestações culturais que fortalecem os laços comunitários e mantêm viva a fé do povo catarinense.

“Vim aqui para agradecer, vim aqui para aplaudir os 171 anos que se comemora a Festa do Divino Espírito Santo. É a família que se reúne, em uma tradição muito respeitada. A festa deste ano está muito bonita, um parabéns para nosso prefeito Gustavinho. São exemplos como este que fazem de Santa Catarina um estado vencedor, de gente que trabalha. Um estado que só baixa a cabeça pra orar”, disse o governador Jorginho Mello.

Foto: Leo Munhoz /SECOM

171ª Festa do Divino

A Festa do Divino em Santo Amaro é um evento que celebra a fé, a tradição e a cultura da região, atraindo milhares de pessoas e marcando um momento de alegria e celebração para a comunidade.

Os festeiros deste ano, Fábio Schmidt e Maria de Lourdes Schmidt — filho e mãe que fazem história ao assumirem juntos a organização do evento, mantém a missão de preservar a cultura local pelo segundo ano consecutivo, dando continuidade ao legado iniciado em 2024 pelo irmão de Fábio, Adriano, e sua esposa, Maria Elaine.

:: Programação restante da festa

Domingo • 08 junho

18h30 – Saída do Cortejo Imperial da Prefeitura Municipal, acompanhado pela Banda Filarmônica de Santo Amaro

19h – Santa Missa com a presença da Família Imperial e sua Corte, e anúncio dos próximos festeiros

20h30 – Segue o Cortejo com a Banda até o Salão Imperial

21h – Banda Filarmônica de Santo Amaro | Salão Imperial

21h – Sabrina Maris e Edinho | Salão São Francisco

22h30 – Show com Banda Fim do Século | Palco Central

01h – Encerramento da Festa

Segunda • 09 junho

08h – Padaria e Confeitaria do Divino | atendimento até 23h

09h30 – Saída do Cortejo Imperial da Prefeitura Municipal, acompanhado pela Banda Filarmônica de Santo Amaro

10h – Santa Missa presidida por Dom Onécimo Alberton

11h30 – Segue o Cortejo com a Banda até o Salão Imperial

12h – Banda Filarmônica de Santo Amaro | Salão Imperial

15h – Tradicional ‘Enterro dos Ossos’, acompanhado pela Banda Filarmônica de Santo Amaro

16h30 – Show com Escola de Música Sérgio Abreu | Palco Central

19h – Show com Ricardo Silva | Palco Central

19h – Sabrina Maris e Edinho | Salão São Francisco

21h – Show com Lucas Gideão | Palco Central

23h – Encerramento da Festa