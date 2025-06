Seleção professor substituto: inscrições prorrogadas para vagas específicas – IFSP

Inscrições para vagas prorrogadas vão até 18 de junho

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) divulga a prorrogação das inscrições do processo seletivo simplificado para professor substituto. Interessados em concorrer a uma das vagas podem se inscrever até 18 de junho. A relação das vagas prorrogadas e o edital de prorrogação podem ser conferidos aqui.

As inscrições devem ser realizadas pelo site: https://concursopublico.ifsp.edu.br/. A taxa de inscrição é de R$ 90 e deve ser paga exclusivamente por meio do Guia de Recolhimento da União (GRU).

Haverá reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) ou pretos e pardos (PP), sendo que os candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas concorrerão concomitantemente às vagas destinadas à ampla concorrência (AC), de acordo com sua classificação no processo seletivo.

Todas as publicações (deferimento de inscrições, convocação para prova didática, divulgação do resultado, entre outras) serão realizadas diretamente no portal institucional de cada campus, indicado na Tabela 1 do Edital.

Leia atentamente o edital antes de realizar a sua inscrição.

Edital nº46/2025 – edital de abertura