BOLETIM – Exportações de Santa Catarina crescem 6,5% até maio

Santa Catarina aumentou em 6,5% às exportações entre janeiro e maio deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado.

O faturamento chegou a US$ 4,88 bilhões no período, acréscimo de US$ 295 milhões em relação a 2024.

As maiores altas foram nas exportações de papel e cartão, máquinas elétricas, carne suína, material de construção, madeira, carne de aves e móveis.

Já o principal item de exportação de Santa Catarina nos primeiros cinco meses de 2025 foi a carne de aves, com faturamento de US$ 818 milhões, o que representa 16% do total exportado.

Em segundo lugar está a carne suína, com US$ 683 milhões ou 14%.

Em seguida aparecem os geradores elétricos, madeira e soja.

Para o governador Jorginho Mello, a produção de Santa Catarina tem muita qualidade, fruto da inovação, do empenho e da seriedade dos trabalhadores e empresários catarinenses e o crescimento das exportações mostra a força da produção do estado no mercado internacional.

O principal destino das exportações de Santa Catarina foram os Estados Unidos, com US$ 702 milhões em faturamento.

Na sequência, aparecem China, com US$ 502 milhões, e Argentina, com US$ 369 milhões.

O top 5 ainda tem Japão e Chile.

No total, Santa Catarina exportou para mais de 190 destinos ao longo de 2025.

