Governo entrega carteiras e autoriza convocação de mais 300 contemplados em programa social do Detran-RR

O Governo de Roraima, por meio do Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima), entregou 110 carteiras de habilitação do programa social CNH Cidadã. Também foi assinada a autorização para a convocação de 300 pessoas que já foram sorteadas, para iniciar o processo para tirar o documento. O evento ocorreu na manhã desta segunda-feira, 9, em frente ao próprio órgão.

Os nomes das 300 pessoas a serem convocadas serão divulgados ainda este mês nas redes sociais e no site do Detran-RR. Os contemplados irão realizar a coleta biométrica e os exames médicos, depois serão direcionadas às autoescolas para começar as aulas teóricas sobre legislação de trânsito e depois as aulas práticas. Concluída essa etapa, farão as provas teóricas e práticas no Detran-RR, e aprovadas, receberão a CNH Cidadã.

O governador de Roraima, Antonio Denarium, reconhece a importância social da CNH Cidadã, explicando que é o maior programa de entrega gratuita de carteira de motoristas da história de Roraima.

“O CNH Cidadã atende pessoas de baixa renda que não tinham condições de tirar sua carteira de habilitação. Além do mais, é uma inclusão social. São motoristas aptos a entrar no mercado de trabalho. É mais emprego e mais renda. Agradeço a todos os deputados estaduais, parceiros desse programa e parabenizo também a equipe do Detran”, declarou.

O presidente do Detran-RR, Diego Aragão, relembrou a criação do programa CNH Cidadã, que foi regulamentado na gestão de Denarium, em 2019. “Não temos medido esforços para darmos andamento a essa importante iniciativa que promove a inclusão e a cidadania dessas pessoas. Agora são motoristas de fato, habilitados e, com certeza, irão melhorar a segurança do trânsito”, ressaltou.

A CNH Cidadã foi criada pela Lei nº 1.011/2015, regulamentada pelo governador Antonio Denarium, por meio do Decreto Estadual nº 29.492-E, de 19 de outubro de 2020, que estabelece os termos e condições do programa, incluindo os critérios de elegibilidade. A Lei teve origem de um projeto de lei de autoria dos deputados Coronel Chagas e Marcelo Cabral.

Uma das contempladas com a carteira nacional de habilitação é Amanda Lobato Soares, ex-aluna do projeto Jovem Condutor na Escola Estadual Fagundes Varela. Ela disse que estava contando os dias para receber o documento. “Era um sonho ter minha CNH, para andar bem tranquila, sem se preocupar com fiscalização. Sou grata a Deus por tudo e pela oportunidade de ser habilitada. Estou muito feliz”, finalizou.

