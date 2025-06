Workshop de igualdade racial tem inscrições até quarta

Cláudio Souza





Ainda dá tempo de se inscrever para o workshop “Trajetória do Africano em Território Brasileiro”, que será realizado pela Prefeitura de São José dos Campos nesta -feira (13), das 13h30 às 17h, no Cefe (Centro de Formação do Educador), em Santana, na região norte. As inscrições podem ser feitas até esta quarta-feira (11) pelo link. Foram disponibilizadas 200 vagas

É mais uma ação da Assessoria de Políticas Públicas de Igualdade Racial, da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, com o objetivo de ampliar a conscientização contra o racismo e promover a igualdade e a justiça racial.

O workshop faz parte do letramento racial, processo de educação e conscientização através de iniciativas e programas que buscam desenvolver a capacidade crítica para identificar e enfrentar o racismo estrutural.

O público-alvo são munícipes que se interessam pelo tema e servidores da rede municipal que atuam nas ações de promoção da igualdade racial.

Ancestralidade e resistência

O workshop “Trajetória do Africano em Território Brasileiro” será mais um mergulho na ancestralidade e na resistência dos povos africanos e afro-brasileiros com o objetivo fortalecer o ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, conforme previsto nas leis federais 10.639/2003 e 11.645/2008 para uma educação mais inclusiva, plural e antirracista.

Será comandado pelo professor Natanael dos Santos, palestrante, escritor, historiador e pesquisador, que desenvolve trabalhos de pesquisa no campo da historiografia africana em teses de mestrado e doutorado. Ele é membro fundador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Combate ao racismo

A Prefeitura, por meio da Assessoria de Políticas Públicas de Igualdade Racial, vinculada à Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, tem ampliado as ações e eventos de combate ao racismo, com iniciativas de conscientização e sensibilização ao longo de todo o ano, sempre em parceria com o Compir (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial).

No último dia 24 de maio, foi realizada a 2² Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial, com a participação de 200 inscritos no Cefe.

Somente em 2024, cerca de 50 mil pessoas foram beneficiadas com palestras, cursos, seminários, oficinas e rodas de conversa.

Uma das principais conquistas foi a implantação, em 2021, do Centro de Referência Afro-Brasileira, que funciona na sede da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão (rua Henrique Dias, 363, no Monte Castelo, na região central).



