Governo promove curso de corte e costura para 32 reeducandas da Cadeia Pública Feminina de Boa Vista

O Governo de Roraima promove um curso de corte e costura que conta com a participação de 32 reeducandas da CPFBV (Cadeia Pública Feminina de Boa Vista). A ação teve como objetivo qualificar mulheres privadas de liberdade que são iniciantes na costura a criarem itens como ecobags e nécessaires, promovendo sustentabilidade, criatividade e ressocialização.

O treinamento, com carga horária de 40 horas, teve início no dia 2 de junho e será encerrado nesta sexta-feira, 13. A qualificação é oriunda de Termo de Cooperação Técnica entre a Sejuc (Secretaria da Justiça e da Cidadania) e a Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), que buscam promover cursos profissionalizantes para as pessoas privadas de liberdade nas unidades prisionais.

Conforme a diretora do Departamento de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania da Sejuc, Maria José da Conceição, a ideia é que esses reeducandos adquiram habilidades e conhecimentos técnicos específicos para o mercado de trabalho e contribuir para remição de pena.

“Essa parceria é de extrema importância, porque a Setrabes é o órgão que cuida das políticas voltadas aos grupos específicos, que precisam da nossa atenção para se profissionalizar e garantir um espaço no mercado de trabalho. O processo de reintegração social depende do conjunto de todos os órgãos para que essas pessoas voltem para a sociedade de forma produtiva, com um espaço no mercado de trabalho, que é o que vai fortalecer a sua permanência, sem acesso ao mundo do crime”, destacou.

O coordenador da Política de Emprego, Trabalho e Renda da Setrabes, Gabriel Maciel, explicou que, dentro do Termo de Cooperação Técnica, o papel da pasta é contratar os professores e trazer cursos de qualificação para as Cadeias Públicas Feminina e Masculina de Boa Vista.

“Teremos cursos de qualificação profissional de geração de renda e autonomia financeira. A estratégia é que, mesmo que não consigam uma vaga de emprego, os reeducandos tenham a sua autonomia financeira após saída do sistema prisional. O nosso papel aqui é preparar eles para o mundo da geração de renda, da CLT (Consolidação das Leis de Trabalho) ou do empreendedorismo.

Ao longo do curso, as reeducandas têm elaborado e produzido bolsas ecológicas com algodão cru e nécessaires com material de reutilização. Segundo a professora do treinamento, Veronica Dominguez, a ideia é que as reeducandas aprendam a manejar a máquina, cortar e criar os produtos.

“Nós queremos despertar a criatividade dessas mulheres, para que elas consigam elaborar uma bolsa e aprender a fazer o passo a passo, para gerar renda por meio desse projeto, além de trabalhar a saúde mental e a terapia ocupacional por meio da elaboração dessas bolsas”, explicou.

Os itens elaborados pelas reeducandas na qualificação serão doados por meio de ações sociais que serão realizadas pela Sejuc e Setrabes em momentos específicos, como o Dia das Crianças.

Ressocialização

A Sejuc tem avançado nas ações de ressocialização das pessoas privadas de liberdade nas unidades prisionais. Somente na CPFBV, 45 internas já participaram de qualificações, contemplando áreas de corte e costura, panificação, atendimento ao público, entre outros setores.

Buscando preparar essas pessoas profissionalmente e também intelectualmente para garantir um espaço no mercado de trabalho, a Sejuc tem realizado várias ações de ressocialização, como o Projeto Renascer e o ensino dos apenados. Na parte da educação, a pasta tem realizado cursos preparatórios para o Encceja PPl (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob Medida Socioeducativa) e o Enem (Ensino Nacional do Ensino Médio).

