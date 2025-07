Defesa Civil Estadual intensifica monitoramento de áreas afetadas pelas chuvas em Roraima

A Defesa Civil de Roraima, em parceria com outros órgãos da Administração Estadual, vem intensificando as ações de monitoramento das áreas mais afetadas pelas chuvas em 2025. Os esforços do órgão têm se concentrado principalmente nas regiões Norte, Leste e Sul do Estado.

Junho é até o momento o mês com maior incidência de chuva no ano, com precipitação de 336,5 milímetros, 15,5 milímetros a mais que o registrado no mês anterior, segundo dados do Boletim Hidrometeorológico da Femarh (Fundação do Meio Ambiente e Recursos Hídricos).

“A Defesa Civil, juntamente com o Corpo de Bombeiros, Secretaria de Infraestrutura, Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural, Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social e outras instituições, vem atuando na Operação Inverno 2025, dando apoio aos municípios que de alguma forma estão sofrendo com as fortes chuvas que ocorreram até o momento em nosso Estado”, destacou o diretor da Defesa Civil Estadual, coronel Cidinei Lima.

O monitoramento climático do Estado é realizado por meio da análise dos boletins sobre as condições climáticas que são emitidos diariamente pela Femarh, e pelos relatórios da Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) sobre o nível do Rio Branco em Boa Vista e Caracaraí.

“Com esses dados nos subsidiam na emissão de alertas para os municípios que podem apresentar risco de inundações e enxurradas”, frisou Lima.

O apoio das Defesas Civis dos municípios também é crucial para o atendimento das demandas da população por parte do Estado.

Nesse sentido, o diretor ressalta que são adotadas uma série de ações em conjunto com a Seinf, que incluem a realização de atividades de baldeação, retiradas de galhadas em pontes, corte de árvores, remoção de fontes de perigo e apoios a comunidades isoladas.

“Por enquanto, o município com a situação mais crítica hoje é o Uiramutã, inclusive estivemos por lá pela manhã, realizamos uma vistoria com a Defesa Civil do Município, colhemos as queixas de lá, e temos muitas pontes e estradas destruídas. Com a Defesa Civil de Uiramutã, nós estamos trabalhando na decretação de situação de emergência, e a Seinf está no município realizando reparos nas principais estradas daquela região”, pontuou.

ÁREAS QUE ESTÃO SOB MONITORAMENTO

· Amajari: Realização retirada de galhadas e troncos em pontes, dando suporte aos trabalhos de recuperação de pontes atualmente em execução por equipes da Secretaria de Infraestrutura;

· Cantá: Ações de baldeação nas vicinais 9 (Região do Taboca) 21 (Região do Baruana);

· Caroebe: Ações de baldeação na BR-210, em virtude dos trabalhos de reforma da ponte sobre o Rio Caroebe;

· São Luiz do Anauá: Realização retirada de galhadas e troncos em pontes de madeiras do município;

· Uiramutã: Suporte para aos trabalhos de recuperação de estradas atualmente em execução pela Secretaria de Infraestrutura, e atendimento a áreas isoladas em ações conjuntas com a Defesa Civil Municipal.

