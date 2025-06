Na 2ª etapa do MS Municipalismo, Corumbá elege como prioridade a pavimentação e drenagem – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Em consenso com o legislativo municipal, o prefeito de Corumbá, Dr. Gabriel, priorizou, na segunda fase do programa MS Ativo Municipalismo, a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro Guatós. O acordo, que vai permitir o início das obras, foi firmado hoje (9) à tarde numa reunião com o governador Eduardo Riedel e na presença dos vereadores, secretários municipais e parlamentares das bancadas federal e estadual.

Riedel parabenizou o protagonismo dos representantes de Corumbá ao elencar projetos estruturantes para a cidade e a união em torno de um projeto coletivo.

“A presença de vocês demonstra o prestígio do município de Corumbá. Este programa começou lá atrás, com o objetivo de ajudar os municípios em investimentos estruturantes. Estamos falando de educação, saúde e assistência social. A gente sempre fala que o cidadão e a cidadã de Mato Grosso do Sul não diferenciam o que é dever do município, do Estado ou da União. A população quer resultado. O fato de vocês estarem juntos aqui, olhando para a frente facilita em muito o nosso trabalho e das nossas bancadas. O que vocês estão apresentando é a causa do serviço público”, garantiu o governador.

O prefeito Dr. Gabriel apresentou um planejamento estratégico para os próximos anos e garantiu que o município necessita de obras de infraestrutura, principalmente, de drenagem para escoamento de águas pluviais. “Isso é importante porque vai proteger várias regiões da cidade”.

Atualmente, dentro do programa MS Ativo em Corumbá estão sendo executadas obras de pavimentação e drenagem em diversas ruas, revestimento primário em rodovias vicinais, reforma geral de escolas e construção de unidades habitacionais.

Estiveram presentes na reunião os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil) e Guilherme Alcântara (Seilog), os deputados estaduais Paulo Duarte, coronel Davi, Paulo Corrêa, Junior Mochi, Mara Caseiro, Rinaldo Modesto, Zé Teixeira, além da presença do parlamentar federal Geraldo Resende.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende