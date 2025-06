Polícia Civil participa de reunião para combate à violência contra mulheres, crianças e adolescentes

A PCRR (Polícia Civil de Roraima), participou nesta segunda-feira, 9, da primeira reunião da Comissão Especial criada pela ALE-RR (Assembleia Legislativa de Roraima) para debater ações de enfrentamento à violência contra mulheres, crianças e adolescentes no Estado. O encontro ocorreu no Plenário Noêmia Bastos Amazonas e contou com a presença de diversos órgãos que integram a rede de proteção às vítimas de violência desses grupos vulneráveis.

Além da PCRR, estiveram presentes representantes da Sesp (Secretaria de Segurança Pública), Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), TJRR (Tribunal de Justiça de Roraima) e Conselho Tutelar. A reunião teve como objetivo ouvir as instituições envolvidas e levantar os principais desafios enfrentados no acolhimento e proteção das vítimas, especialmente em casos de violência sexual.

Durante o encontro, a delegada-geral da PCRR, Darlinda de Moura Viana, ressaltou que apesar de estar atualmente com uma estrutura bem desenvolvida para atender essas vítimas, a PCRR precisa avançar ainda mais na implantação de salas de depoimento especial e atendimento humanizado nas unidades, para evitar a revitimização. Ela destacou ainda que a violência é um problema que vai além da Segurança Pública.

“A maioria dos casos de violência contra mulheres e crianças ocorre dentro do próprio lar. Isso nos mostra que o problema vai muito além da esfera da segurança pública. É também uma questão de saúde, de educação e de conscientização social. Para combater a violência de forma efetiva, precisamos atuar de forma integrada e, sobretudo, preventiva”, afirmou a delegada-geral.

A Comissão Especial da ALE-RR é presidida pela deputada estadual Catarina Guerra, e conta com os parlamentares Renato Silva, Tayla Peres e Aurelina Medeiros como membros. Os deputados se comprometeram a dar continuidade às discussões e buscar soluções concretas para fortalecer a rede de proteção e garantir mais segurança e dignidade às vítimas.

“É importante destacar que nós sempre estamos abertos ao diálogo na busca de melhorar o acolhimento a estas vítimas. A PCRR entende o seu compromisso com a proteção das populações vulneráveis e seguirá atuando com firmeza e sensibilidade na prevenção e repressão de crimes de violência doméstica e sexual”, disse Darlinda Viana.

