Conede capacita conselhos municipais sobre políticas públicas para pessoa com deficiência

Foto: Divulgação Conede/SC

Os representantes do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência (Conede/SC) realizam nesta semana três capacitações para os Conselhos Municipais. O roteiro iniciou em Joinville na segunda-feira, 9, e segue para Navegantes na terça-feira, 10, e Balneário Camboriú, no dia 11. O objetivo é orientar sobre a importância do Conselho Municipal na efetivação da política pública para a pessoa com deficiência.

“Essa capacitação é muito importante para que os conselhos se fortaleçam, pois, é lá no município que fica o indivíduo que precisa dessas políticas públicas”, explica o secretário executivo do Conede/SC, Alexandre Belino.

Durante a orientação nos municípios são tratados temas como acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. “A capacitação dos conselheiros permite a continuidade nos trabalhos e faz com que as pessoas com deficiência estejam cada vez mais incluídas na sociedade”, disse.

Uma das funções do Conede/ SC é acompanhar os conselhos municipais e fortalecer e incentivar a implantação de novos conselhos no estado por meio da participação da sociedade civil nas políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. O secretário executivo do Conede/SC lembra que “é importante criar os conselhos nos municípios e também a participação dos conselheiros nas capacitações para que fiquem cada vez mais preparados para atuar nos conselhos municipais”.

O Conede/SC

O Conede/SC é vinculado à Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família (SAS). É um órgão colegiado, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil, de caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador, com a finalidade de promover no Estado políticas públicas que assegurem assistência, prevenção e atendimento especializado às pessoas com deficiência, que contribuam para a não discriminação e garantam o direito à proteção especial e à plena participação nas atividades políticas, econômicas, sociais e culturais do Estado.

Mais informações:

Jornalista: Luciane Lemos.

Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família

(48) 3664-0916 e-mail: ascom@sas.sc.gov.br