EUA x Suíça ; ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES AMISTOSOS DE SELEÇÕES 2025

Amistoso Internacional: EUA x Suíça – Palpites, Escalações e Onde Assistir

A seleção dos Estados Unidos entra em campo contra a Suíça na madrugada de terça-feira (11 de junho de 2025), às 2h (horário de Brasília), em um amistoso internacional no Robert F. Kennedy Memorial Stadium, em Washington, como parte da preparação para a Copa Ouro da CONCACAF. O duelo promete ser um importante teste para os comandados de Mauricio Pochettino, que buscam quebrar uma sequência negativa diante de seleções europeias.

Momento das Seleções

A seleção dos Estados Unidos vem de uma decepcionante derrota para a Turquia por 2 a 1, em um amistoso realizado no último sábado. Apesar de ter saído na frente com um gol marcado aos 59 segundos por Jack McGlynn – o mais rápido da equipe contra um rival europeu –, os americanos sofreram a virada ainda no primeiro tempo. Com isso, Pochettino acumula três derrotas consecutivas, algo que não ocorria desde os tempos de Jürgen Klinsmann, em 2015.

Nos últimos cinco jogos, os EUA sofreram cinco derrotas contra seleções da UEFA e não vencem uma equipe europeia desde dezembro de 2021, quando superaram a Bósnia por 2 a 1. Além disso, a equipe tem demonstrado vulnerabilidade defensiva, sofrendo gols em quatro das cinco partidas disputadas em 2025.

Do outro lado, a Suíça chega embalada após uma convincente vitória por 4 a 2 sobre o México. Os comandados de Murat Yakin anotaram sete gols nos últimos dois jogos e permanecem invictos no ano. A equipe suíça também balançou as redes em seus últimos seis confrontos, demonstrando grande eficiência ofensiva, especialmente com nomes como Breel Embolo, Zeki Amdouni e o estreante Fabien Rieder.

Retrospecto do Confronto

O histórico entre EUA e Suíça em solo americano é equilibrado. As duas seleções empataram por 1 a 1 na Copa do Mundo de 1994, em um duelo histórico realizado no Pontiac Silverdome, o primeiro estádio coberto a sediar um jogo de Mundial. De modo geral, os suíços nunca foram derrotados pelos norte-americanos nos Estados Unidos.

Escalações Prováveis

Estados Unidos (4-2-3-1):

Brady; Freeman, Ream, Zimmerman, Tolkin; Cardoso, De la Torre; Adams, Brenden Aaronson, Wright; White.

Suíça (4-1-4-1):

Kobel; Widmer, Amenda, Akanji, Rodriguez; Xhaka; Rieder, Zakaria, Sierro, Amdouni; Embolo.

Destaques Individuais

Matt Turner , goleiro titular dos EUA, pode retornar ao gol após a estreia de Matt Freese contra a Turquia.

, goleiro titular dos EUA, pode retornar ao gol após a estreia de Matt Freese contra a Turquia. Jack McGlynn , autor do gol americano no último amistoso, é uma das apostas da equipe para a transição ofensiva.

, autor do gol americano no último amistoso, é uma das apostas da equipe para a transição ofensiva. Na Suíça, Granit Xhaka segue como referência no meio de campo com 136 partidas pela seleção.

segue como referência no meio de campo com 136 partidas pela seleção. O jovem Fabien Rieder, que marcou seu primeiro gol internacional, surge como uma das grandes revelações do elenco suíço.

Análise e Palpite

Enquanto os Estados Unidos ainda buscam uma formação ideal sob o comando de Mauricio Pochettino, a Suíça mostra consistência e entrosamento, especialmente no setor ofensivo. A fase americana, marcada por derrotas consecutivas, preocupa, especialmente diante de rivais europeus. Já os suíços vêm de boas atuações contra equipes da CONCACAF, como o México, e devem manter o bom ritmo.

Palpite: EUA 1 x 3 Suíça

A solidez da Suíça, aliada ao desequilíbrio momentâneo dos Estados Unidos, torna os europeus favoritos para este amistoso.

Onde Assistir

O amistoso entre Estados Unidos e Suíça terá transmissão ao vivo em plataformas digitais e canais esportivos com direitos de amistosos internacionais. A confirmação da emissora no Brasil será divulgada horas antes da partida.

