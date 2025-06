São José finaliza preparativos para os Jogos da Juventude

Lucas Lemes





Na tarde desta segunda-feira (9), o auditório do Centro da Juventude recebeu a reunião oficial com as equipes de São José dos Campos que irão competir na fase final dos Jogos Abertos da Juventude (Joguinhos), destinados a atletas com idade até 18 anos completos.

O encontro, promovido pela equipe técnica da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida da Prefeitura, serviu para alinhamento das estratégias, orientações e fortalecimento da delegação joseense, que estará em Lençóis Paulista entre os dias 14 e 22 de junho.

São José dos Campos terá uma participação expressiva, com 23 equipes classificadas para a fase final dos Joguinhos, divididas em 13 equipes femininas e 10 masculinas. Ao todo, a delegação será composta por 213 pessoas, incluindo 182 atletas — sendo 120 mulheres e 62 homens —, além das comissões técnicas, dirigentes e equipe de apoio.

Todas as equipes são vinculadas ao programa Atleta Cidadão, da Prefeitura de São José dos Campos.

As modalidades que contarão com a presença de São José dos Campos nas competições finais são: atletismo (masculino e feminino), basquete (m/f), futsal (m/f), futebol feminino, ginástica rítmica (feminino), ginástica artística (m/f), handebol feminino, judô (m/f), natação (m/f), tênis de campo (m/f), vôlei feminino, vôlei de praia (m/f) e xadrez (m/f).

A reunião reforçou o espírito de equipe e a importância do foco, dedicação e disciplina para representar com excelência o município na disputa dos Jogos. A delegação começa a viajar para Lençóis Paulista Paulista no sábado (14) e as primeiras equipes já estreiam no domingo (15), com o início das modalidades de basquete, futebol, futsal, handebol, tênis, vôlei e xadrez.

Força da base

No ano passado, São José dos Campos novamente alcançou a maior pontuação entre os 167 municípios que participaram da fase final da 39ª edição dos Jogos Abertos da Juventude disputada em Araçatuba, repetindo as colocações alcançadas nas três edições anteriores, realizadas em 2019 (Marília), 2022 (Presidente Prudente) e 2023 (Tatuí) – em 2020 e 2021 a competição foi suspensa devido a pandemia de covid-19.



