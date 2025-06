Agência Minas Gerais | Cemig sobe no ranking da Brand Finance e consolida posição entre as marcas mais valiosas do Brasil 

A Cemig é a 51ª marca mais forte do Brasil em 2025, segundo o ranking da consultoria internacional Brand Finance. Além disso, a companhia avançou cinco posições na lista das 100 marcas mais valiosas do Brasil, alcançando a 59ª colocação nesta edição do levantamento da instituição. O valor da marca atingiu US$ 293 milhões, um crescimento de 13% em relação ao ano anterior, refletindo a consolidação da companhia como uma das líderes em força de marca e valor no setor de energia.

A Brand Finance, sediada em Londres e presente em mais de 30 países, é referência global na avaliação de ativos intangíveis e publica anualmente o relatório “Brand Finance Brasil”, que classifica as marcas nacionais mais valiosas e fortes. A presença da Cemig no ranking destaca não apenas seu desempenho financeiro, mas também a eficácia de sua gestão estratégica de marca em um mercado cada vez mais competitivo.

A trajetória da Cemig nos últimos anos mostra um crescimento consistente, uma resposta direta ao maior plano de investimentos executado na história da companhia, e da estratégia de se aproximar e focar cada vez mais nos clientes.

Esse foi o melhor desempenho da companhia das últimas quatro edições do ranking. A empresa figurou na 64ª posição em 2024, 70ª em 2023, e 61ª em 2022. O crescimento recente reforça a solidez da marca, que também se destacou em outras categorias do levantamento: é a 37ª que mais cresceu em valor e a 80ª em crescimento de força de marca.

Para Cristiana Kumaira, diretora de Comunicação e Marketing da Cemig, o resultado é fruto de um trabalho consistente e alinhado com os objetivos estratégicos da companhia. “Esse reconhecimento é reflexo direto do nosso compromisso com o nosso objetivo de focar no cliente, com a escuta ativa dos nossos públicos e a coerência entre o que planejamos e o que efetivamente é entregue. A evolução no ranking da Brand Finance mostra que estamos no caminho certo, com uma marca cada vez mais forte, conectada com a sociedade e integrada ao nosso planejamento estratégico,” afirma.

Empresa consolidada

Com valor de mercado estimado pela Brand Finance em US$ 8,2 bilhões, a Cemig mantém um índice de contribuição da marca (Brand Value sobre Enterprise Value) de aproximadamente 3,6%, dentro da média histórica da companhia.

O desempenho reforça a importância da integração entre marca e operação, além da capacidade da empresa de estabelecer conexões autênticas com seus públicos em um cenário de expectativas crescentes por parte dos consumidores.

Neste cenário, a perspectiva das mudanças na legislação que rege o setor elétrico nacional, com a abertura geral do mercado para os consumidores cativos, modalidade prevista para vigorar nos próximos anos, torna a força da marca da Cemig um grande reforço para a atração dos clientes, inclusive na captação de outros novos, legitimando seu papel como impulsionadora do crescimento de Minas Gerais.