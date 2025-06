AVISO DE PAUTA: governador dá posse aos novos secretários de Estado do Planejamento e da Ciência, Tecnologia e Inovação

O governador Jorginho Mello dá posse, nesta quarta-feira, 11, a Edgard Usuy como secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI); e Fabrício Oliveira, na Secretaria de Estado do Planejamento (Seplan). A solenidade, na Casa D’Agronômica, está prevista para as 14h. Ainda na solenidade desta quarta, também será empossado pelo governador o novo secretário adjunto do Turismo, André Moser.

Usuy deixa o cargo de secretário de Estado do Planejamento para assumir a SCTI com a missão de fortalecer o potencial do setor tecnológico no estado e o crescimento acelerado em todas as regiões catarinenses. Fabrício Oliveira, ex-prefeito de Balneário Camboriú, vai comandar a pasta que, entre outras atribuições, faz o acompanhamento das ações do plano de governo e planejamento territorial de desenvolvimento do estado. André Moser é ex-prefeito de Indaial e reforçará o trabalho da Secretaria de Estado do Turismo, ao lado da secretária Catiane Seif.

Serviço