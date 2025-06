Museu do Folclore marca presença no 4º Festival Elos da Língua

Avelino Israel





A participação do Museu do Folclore de São José dos Campos no 4º Festival Elos da Língua, com um novo lançamento do livro As Receitas que Contam Histórias, foi considerada muito importante pela gestora Camila Inês. A obra é o 30º volume da Coleção Cadernos de Folclore, publicada este ano pelo museu.

“Foi muito gratificante e importante poder mostrar e falar sobre o livro e a Coleção Cadernos de Folclore, principalmente durante um evento onde a literatura comandou os encontros realizados”, afirmou Camila.

O novo lançamento ocorreu no dia 7 de junho no distrito de São Francisco Xavier, no Dona Xica Café, onde outros três autores também fizeram os lançamentos de suas obras. O Festival Elos da Língua foi promovido entre os dias 30 de maio e 8 de junho.

O livro teve criação e organização de Camila Inês (gestora) e ilustrações de Marcela Souza (pesquisadora), com colaboração de Maira Domingues, Silvia Maria Souza, Janice Aboim, Mariana Boujadi, Janaina Araújo e José Eduardo Ribeiro, que atuaram na concepção, pesquisa, textos, curadoria e revisão.

A obra continua disponível na Biblioteca Maria Amália Corrêa Giffoni, do Museu do Folclore, onde é possível obter um exemplar gratuitamente. A coleção toda também pode ser lida pelo site do museu no formato PDF ou e-book.

Biblioteca

Especializada em cultura popular, a biblioteca foi criada em 1999 pelo CECP (Centro de Estudos da Cultura Popular), organização da sociedade civil sem fins lucrativos responsável pela gestão do Museu do Folclore.

A biblioteca possui, hoje, um acervo de quase 4.800 documentos, entre livros, CDs, DVDs, fotografias e material de hemeroteca. Este material pode ser utilizado na própria biblioteca e para empréstimos é necessário fazer um cadastro pessoalmente ou pelo e-mail: bibliotecadomuseu@gmal.com

Gestão

O Museu do Folclore é um espaço da Fundação Cultural Cassiano Ricardo que funciona desde 1997 no Parque da Cidade. Seu funcionamento é de terça a sexta, das 9h às 17h, e sábados e domingos, das 14h às 17h.

Museu do Folclore de SJC



