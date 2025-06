Governo do Estado assina termo de cooperação para duplicação da Rua Dona Francisca em Joinville

Obra também inclui restauração e implantação de binário nas ruas Edmundo Doubrawa e dos Franceses – Foto: MFX / SECOM

O Governo de Santa Catarina deu mais um passo para melhorar a infraestrutura e a mobilidade urbana de Joinville, a maior cidade do estado. Um termo de cooperação entre o Estado e a Prefeitura de Joinville dará início à licitação para obras na Rua Dona Francisca, com duplicação e implantação de binários. O trecho duplicado será do viaduto do Eixo Industrial até o binário, que serão formados com as ruas Edmundo Doubrawa e dos Franceses.

A obra, considerada essencial para o desenvolvimento logístico e urbano da cidade, prevê a restauração com aumento da capacidade das vias, implantação de drenagem pluvial e construção de interseções, somando um total de 5,8 quilômetros de melhorias viárias. O investimento total será de R$ 63.066.968,65, com execução em 18 meses.

“Nessa via passa 20% do PIB de Joinville. É uma rua que passa carga pesada e de valor. Como é uma estrada municipal, estamos conveniados com a prefeitura para podermos intervir aqui. É uma parceria do governo com a cidade, como tem que ser”, diz o governador Jorginho Mello.

Foto: MFX / SECOM

Todo o trajeto receberá drenagem pluvial, com infraestrutura moderna para garantir a durabilidade das vias e evitar alagamentos, principalmente em regiões de tráfego pesado. “A obra prevê diversas interseções, trevos e também retornos, para que possamos, com essa via duplicada, dar maior fluidez no trânsito que vem do distrito industrial”, diz o secretário adjunto de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Ricardo Grando.

O termo de cooperação autoriza o Governo do Estado a executar diretamente a obra, com suporte técnico e logístico da Prefeitura. A iniciativa faz parte da estratégia do Governo de Santa Catarina de apoiar os municípios com ações de infraestrutura que contribuam com o desenvolvimento regional.