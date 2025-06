Força-tarefa contra drogas é aprovada pela população

Cláudio Souza





Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Colaboração do estagiário João Vitor Trindade

A ação conjunta da Prefeitura de São José dos Campos com as forças de segurança do programa São José Unida para ampliar a conscientização e o enfrentamento às drogas, com a entrega de panfletos na entrada e saída de alunos de escolas municipais, foi aprovada pela população.

Pais dos alunos elogiaram o trabalho iniciado nesta segunda-feira (9) e que é realizado por equipes da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, por meio da Assessoria de Políticas sobre Drogas, com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) da Secretaria de Proteção ao Cidadão e de agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana.

A força-tarefa também tem a participação de integrantes do programa São José Unida, com representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e Polícia Federal.

“Tenho dois filhos adolescentes, que orientamo sempre em casa sobre os males e riscos das drogas. Este trabalho da Prefeitura e das forças de segurança é muito importante porque complementa o que fazemos em casa”, disse o motorista de ônibus Everton Rocha, que tem 39 anos e mora na Vila Iracema, na região sudeste.

Trabalho integrado

O guarda civil municipal de 1ª Classe Paulo Reis e o policial federal André da Silva Migotto destacaram a importância das ações conjuntas de conscientização e enfrentamento às drogas.

“A Guarda Civil Municipal trabalha diariamente esta questão nas escolas, com palestras e outras atividades. Informação é primordial. Quanto mais conscientização, menores os riscos de crianças e adolescentes se envolverem com as drogas”, afirmou Reis.

“A união da Prefeitura com as forças de segurança é essencial para prevenção, conscientização e enfrentamento às drogas. Ações como estas blitze educativas são muito importantes para engajarmos toda a sociedade nesta luta contra os entorpecentes”, disse Migotto, que atua no Gepred (Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas) da Polícia Federal.

Os munícipes consideram que o trabalho complementa a orientação em casa |Foto: PMSJC

Mais ações

Os folders e materiais de conscientização contra as drogas estão sendo distribuídos para os pais e responsáveis nas portas das escolas, das 12h às 13h. A ação prosseguirá até esta sexta-feira (13).

As blitze educativas reforçam o trabalho constante de prevenção feito pela Prefeitura, conscientizando pais, crianças e adolescentes e destacando a importância da família na luta contra os males provocados pelas drogas.

Os folders ajudam os pais na conscientização dos filhos sobre os males das drogas | Foto: PMSJC

Atenção às drogas

A Prefeitura mantém, por meio da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, a Assessoria de Políticas Sobre Drogas, com ações, atividades e eventos ao longo de todo o ano, com destaque para palestras e rodas de conversa em escolas, distribuição de panfletos em locais de grande aglomeração de pessoas e caminhadas contra as drogas.

O Programa sobre Drogas é articulado em parceria com os governos do Estado e federal e com os poderes Legislativo e Judiciário, contando com a participação também das entidades da sociedade civil organizada.

Os objetivos são articular a política sobre drogas no município; assessorar e acompanhar a implantação e execução dos programas referentes à dependência química; organizar as iniciativas para o funcionamento em rede; e oferecer ao cidadão joseense uma ampla cobertura de serviços, desde a prevenção até o tratamento dos dependentes químicos e seus familiares.

As secretarias municipais, dentro de suas áreas de atuação, também desenvolvem ações relacionadas à prevenção e enfrentamento às drogas.

São José possui, ainda, o Conselho Municipal de Atenção às Drogas, com membros da Prefeitura e de outras instituições.

O conselho é atuante e contribui com as ações desenvolvidas pela Prefeitura.



