Forças de Segurança reforçam ação contra furto de cobre

Secretaria de Proteção ao Cidadão

A segunda fase da Operação Recicla Legal, coordenada pelo 1º Distrito Policial da Polícia Civil, com apoio da Guarda Civil Municipal, Departamento de Fiscalização de Posturas e Secretaria de Manutenção da Cidade da Prefeitura de São José dos Campos aconteceu nesta quinta-feira (12).

A ação teve início na Delegacia Central, pela manhã, com foco no combate ao furto e receptação de fios de cobre e hidrômetros. Durante a operação, foram fiscalizados três endereços ligado a esse tipo de crime, incluindo um imóvel na comunidade do Banhado, na região central, onde foram encontrados fios de cobre.

A operação resultou na apreensão de mais de 1 tonelada de fios de cobre e 15 lixeiras da Urbam, indicando possível origem ilícita do material.

A Operação Recicla Legal tem como objetivo desarticular a cadeia de furtos e receptação de materiais metálicos, que causam prejuízos e transtornos à população. As fiscalizações continuam e novas ações estão previstas.



