Da França para Joaçaba: governador acompanha celebração com a chegada das Relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus e seus pais

Foto: Jonatã Rocha / SECOM

O governador Jorginho Mello participou, nesta quinta-feira, 12, de um dos momentos mais emblemáticos da história da Diocese de Joaçaba. Em uma celebração religiosa na catedral, autoridades, líderes religiosos e fiéis acompanharam a Missa de Entronização das Relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus e dos pais da santa, São Luís e Santa Zélia. A cerimônia também marca o início das comemorações do Jubileu de Ouro da Diocese, criada no dia 12 de junho de 1975.

Foto: Jonatã Rocha / SECOM

As relíquias foram trazidas diretamente da França para a catedral de Joaçaba, sob os cuidados do Padre Emannuel Schwab, reitor do Santuário de Santa Teresinha em Lisieux e do Padre Eduardo Toledo que atua como capelão na mesma Basílica.

“A chegada das relíquias marca um momento histórico para o município e para toda a Diocese de Joaçaba. Um evento religioso e cultural que se enche de emoção em receber aqui relíquias que tanto significam para a fé do nosso povo. Eu não tenho dúvidas de que neste momento Santa Teresinha abençoa ainda mais o povo de Joaçaba e de Santa Catarina”, disse o governador Jorginho Mello.

Foto: Jonatã Rocha / SECOM

Da França para a Catedral de Joaçaba

A chegada das relíquias sagradas de Santa Teresinha do Menino Jesus e de seus pais, São Luís e Santa Zélia, ocorreu na tarde dessa quarta-feira, 11. Depois de uma peregrinação que passou por Brasília e Florianópolis — acompanhada pelo bispo diocesano Dom Frei Mario Marquez e pelo pároco da Catedral de Joaçaba, Padre Joveci Filho. Por volta das 15h desta quarta, o helicóptero que transportava as relíquias pousou no Aeroporto Santa Teresinha, no município do Meio-Oeste. Do aeroporto, as relíquias foram levadas para a Casa Episcopal para nesta quinta-feira, 12, serem entronizadas na Santa Missa solene, no Santuário Catedral Santa Teresinha do Menino Jesus, em Joaçaba.

Entre as relíquias estão um fragmento de osso (Ex-Ossus) de Santa Teresinha e fragmentos da carne (Ex-Carne) dos pais da Santa, São Luiz e Santa Zélia. Elas foram recebidas pelo bispo diocesano, Dom Frei Mário Marquez. O momento foi acompanhado tomado de emoção por fiéis da comunidade católica, autoridades civis, militares e religiosas. “A presença de Santa Teresinha, que é a padroeira da nossa diocese, e de seus pais fortalecem ainda mais a nossa fé”, ressaltou o bispo diocesano.