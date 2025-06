Projeto avança na agenda das mudanças climáticas com foco em transformar MS carbono neutro até 2030

Com o objetivo de avaliar a capacidade dos municípios em planejar e executar as ações necessárias para mitigar os efeitos das emissões dos GEEs (gases do efeito estufa), principais causadores das mudanças climáticas, é desenvolvido em Mato Grosso do Sul, o Projeto Roadmap Território Carbono Neutro em parceria com o Sebrae/MS (Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas), que também está em execução nos estados do Pará, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Piauí e Paraíba.

O secretário adjunto da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Artur Falcette, explicou sobre a funcionalidade e a importância da iniciativa durante o II Encontro de Secretarias Municipais de Meio Ambiente, evento realizado na quarta-feira (11), no Centro de Exposições de Bonito.

O projeto se iniciou com a identificação das potencialidades e das estruturas já implantadas pelos municípios para gerir ações de sustentabilidade. “O desafio era, como levar essa temática até os municípios, como incorporar medidas práticas na vida das pessoas, onde as mudanças de fato começam e terminam”, pontuou Falcette.

Inicialmente, foram selecionados 42 municípios sul-mato-grossenses para participar do projeto. O primeiro passo foi levantar dados como a existência ou não de estruturas de gestão dentro ou relacionadas à temática ambiental. A partir do levantamento desses dados, os esforços se concentram nos 30 municípios com os melhores resultados, mas a perspectiva é de que todos sejam contemplados, afirmou.

O objetivo maior é adequar os municípios das ferramentas necessárias para que se habilitem a se conectar a agentes financeiros que poderão financiar as ações práticas necessárias para fazer o enfrentamento das mudanças climáticas e, dessa forma, ajudar Mato Grosso do Sul a alcançar a meta de se tornar um Estado Carbono Neutro até 2030, explicou o secretário adjunto.

Os consultores do Sebrae que fizeram o levantamento das informações da primeira etapa do projeto estavam presentes ao evento e foram apresentados aos gestores municipais. “Há uma série de desafios que se acumulam na temática ambiental. Vivemos um momento bom da gestão política, em que o governador não olha para partidos, busca apoiar e trabalhar em conjunto com todos os prefeitos. No entanto, 90% das demandas dos municípios que chegam ao Governo do Estado têm a ver com infraestrutura, asfalto”, citou Falcette.

Com esse projeto, os municípios terão oportunidade de se adequar e se instrumentalizar para também desenvolver ações alinhadas com os esforços globais de gestão, que colocam a questão climática no centro das discussões.

João Prestes, Comunicação Semadesc

Fotos: Mairinco de Pauda