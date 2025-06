Projeto “Sustentabilidade em Ação” da UEMS de Nova Andradina conquista prêmio de inovação

O projeto Sustentabilidade em Ação foi selecionado entre mais de 60 iniciativas concorrentes

O projeto “Sustentabilidade em Ação”, desenvolvido pela UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Unidade de Nova Andradina, foi destaque na 5ª edição da Vitrine Tetra Pak 2025, iniciativa nacional que reconhece boas práticas em responsabilidade social e sustentabilidade. Criado em 2021, o programa Vitrine é uma iniciativa da Tetra Pak em parceria com a ONG Argilando, que busca promover a preservação ambiental e transformar realidades nas comunidades por meio de ações sustentáveis.

O projeto Sustentabilidade em Ação foi selecionado entre mais de 60 iniciativas concorrentes como representante da Região Centro-Oeste, e na etapa nacional, conquistou o prêmio na categoria “Inovar na Maneira que Fazemos”. As etapas de seleção e premiação ocorreram entre os dias 6 e 23 de maio de 2025, em parceria com o Comitê de Responsabilidade Social.

Vale destacar que o projeto “Sustentabilidade em Ação: Viveiro de Mudas e Horta Sustentável com Sistema de Irrigação Automatizado”, é desenvolvido na Escola Municipal Prof. Delmiro Salvione Bonin, no Assentamento Casa Verde, em Nova Andradina (MS). A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e a Itaipu, com foco na retomada de práticas sustentáveis no ambiente escolar. Entre as ações de maior relevância estão a implantação de uma horta sustentável e de um viveiro de mudas com irrigação automatizada, unindo tecnologia, educação e impacto socioambiental positivo.

O projeto conta com a participação ativa de acadêmicos dos cursos de Matemática e Sistemas de Informação da Unidade de Nova Andradina, que contribuem com soluções práticas, como o desenvolvimento do sistema automatizado de irrigação e a realização de aulas integradas com conteúdos matemáticos. Isso fortalece a extensão universitária e cria um elo direto entre o conhecimento acadêmico e as necessidades reais da comunidade.

Além dos impactos ambientais e sociais, o projeto se integra ao currículo escolar da unidade de ensino, promovendo a aprendizagem prática sobre temas como sustentabilidade, educação financeira e agricultura familiar. Em disciplinas como Matemática, por exemplo, são trabalhados conceitos diretamente ligados à prática, como o cálculo da área aproveitada em relação à quantidade de hortaliças plantadas, estimativa de gastos e possíveis ganhos financeiros. Essa abordagem contribui para que os alunos — muitos dos quais vivem em áreas rurais — desenvolvam conhecimentos que podem ser aplicados no cultivo em casa, seja para a subsistência familiar ou geração de renda. Além disso, os alimentos cultivados na horta passam a compor a merenda escolar, proporcionando refeições mais nutritivas e fortalecendo o vínculo entre o aprendizado e a melhoria da qualidade de vida da comunidade escolar.

Já as mudas produzidas no viveiro têm papel fundamental na preservação de nascentes e no reflorestamento da região, contribuindo para a formação de matas ciliares, o aumento da biodiversidade e a melhoria da qualidade da água.

A conquista na Vitrine Tetra Pak 2025 reforça o compromisso da UEMS com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e evidencia como ações colaborativas entre universidade, escola e comunidade podem gerar transformações duradouras e inspirar novas práticas sustentáveis em todo o país.

