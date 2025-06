Agência Minas Gerais | Governo de Minas publica edital de concurso público para Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

A Fundação João Pinheiro (FJP) e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag-MG) publicam nesta sexta-feira (13/6), o edital nº 005/2025, que dispõe sobre o concurso público para preenchimento de 40 vagas da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG).

As inscrições custam R$65 e podem ser feitas entre os dias 12/8 e 5/9 no site da Fundação Cefet Minas.

Para participar, o interessado deverá, obrigatoriamente, prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, que consiste na primeira etapa do concurso. Candidatos classificados até o limite de 120 vagas, respeitadas as reservas legais, serão convocados para a habilitação documental, a segunda etapa do concurso.

Destes, os primeiros 40 serão convocados para a terceira etapa do concurso público, que consiste na frequência e conclusão do curso de graduação em Administração Pública (Csap), ministrado pela Escola de Governo da FJP.

Cotas

Das 40 vagas oferecidas anualmente do concurso público, quatro são reservadas para pessoas com deficiência, oito para pessoas negras, uma para pessoa indígena e sete para candidatos de baixa renda vindos de escolas públicas. As demais 20 vagas são destinadas à ampla concorrência.

Graduação e carreira

Oferecido de forma gratuita, o curso de graduação em Administração Pública é reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais e tem duração de quatro anos. De dedicação exclusiva, oferece aos estudantes uma bolsa de estudos mensal de um salário mínimo.

Após graduados, os bacharéis recebem o título de administradores públicos e, cumpridos os demais requisitos legais, são nomeados para os cargos de EPPGG, com atuação nos diversos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo estadual.

As principais atribuições do EPPGG estão relacionadas à formulação, à supervisão e à avaliação de políticas públicas. Esses profissionais também podem atuar nas áreas de planejamento, administração financeira e orçamentária, contabilidade, modernização da gestão, racionalização de processos, gestão e tecnologia da informação, recursos logísticos, recursos materiais, recursos humanos e administração patrimonial.

A remuneração do cargo de EPPGG, nível 1, grau A, pode corresponder a até R$ 5.226,60, aproximadamente, considerando o vencimento básico acrescido de 100% da Gratificação de Desempenho e Produtividade Individual e Institucional (GDPI).