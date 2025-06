Hospital Materno Infantil reduz mortalidade neonatal em 17,82% em 2025

O Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré registra uma queda significativa no número de óbitos neonatais, com redução de 17,82% entre os meses de janeiro e maio de 2025, em comparação ao mesmo período de 2024.

Para isso, o HMI tem adotado medidas estratégicas voltadas à qualificação da assistência e à resposta rápida em casos de intercorrência.

“Esse resultado é fruto da implantação de novos fluxos e protocolos assistenciais adotados ainda no início da gestão em outubro de 2024, em que priorizamos a qualificação da assistência, a resposta rápida nas intercorrências, principalmente com a ultrassom de emergência em 24h, áreas programadas e uma equipe multiqualificada. E claro que não pode faltar a humanização do cuidado materno infantil”, explicou o diretor-geral do HMI, Manuel Roque.

Segundo dados do Same (Serviço de Arquivo Médico e Estatística) da unidade, entre janeiro e maio de 2024, a Maternidade registrou 101 óbitos neonatais, enquanto que, no mesmo período deste ano, esse número caiu para 83.

“A Maternidade segue empenhada em fortalecer as práticas baseadas em evidências, com foco na segurança e na prevenção da vida dos recém nascidos. E essa redução, comparando 2024 com 2025, é o empenho de toda a equipe assistencial em melhorar a saúde não somente a infantil, como a materna-infantil na maternidade”, completou o diretor.

