Interdição Parcial da Avenida Presidente Vargas – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

O município de Itabaiana recebeu, na tarde deste sábado (26), a sua primeira edição do projeto ‘Somos Capazes – Tardezinha Inclusiva’, realizado pela Prefeitura Municipal, com apoio da Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), e da Associação Paraibana de Autismo (APA). Com a presença dos prefeitos de João Pessoa, Cícero Lucena, e de Itabaiana, Cláudio Neto, […]