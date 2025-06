RESULTADO DE APRESENTAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO E AVISO DE CONVOCAÇÃO – PREGÃO Nº 13/2025 APRESENTAÇÃO DO SISTEMA PROCESSO Nº 49/2025.

Por MRNews



O MUNICÍPIO DE BONITO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por meio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para conhecimento das licitantes e interessados, que a empresa MS LINE RASTREAMENTO VEICULAR LTDA não atingiu o percentual de aceitação disposto na letra a) do sub item 9.2.2 do edital, sendo reprovada na Prova de Conceito.

Para dar continuidade ao certame, CONVOCAMOS a empresa TRACK LAND LTDA para a APRESENTAÇÃO DO SISTEMA como requisito indispensável para a adjudicação e homologação do objeto. A empresa classificada após a fase de lances, e devidamente habilitada no referido processo licitatório, deverá providenciar uma demonstração prática da solução ofertada, conforme estabelece o item 9 do Edital – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2025, que ocorrerá em sessão pública, em data, horário e local abaixo designado:

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23/06/2025

HORÁRIO: 9 horas – Oficial de Mato Grosso do Sul

LOCAL: Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Publique-se.

Bonito/MS, 12 de junho de 2025.

JOSÉ EDUARDO MUNDEL

Pregoeiro