Aniversário de Guaratinguetá – Programação Oficial – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Aniversário de Guaratinguetá – Programação Oficial

Em comemoração aos 395 anos de nossa cidade, a Prefeitura organizou uma grande festa com mais de 12 horas de programação.

Local: Avenida Presidente Vargas – Vila Paraíba

08h00 | Passeio Ciclístico (5 a 6 km) Saída da Avenida Presidente Vargas. Percurso pelo centro histórico, passando por monumentos e prédios históricos da cidade.

08h15 | Aulão de FitDance Local: Chão – próximo ao Palco 2 Atividade com coreografias acessíveis e divertidas, promovendo consciência corporal, fortalecimento muscular e coordenação motora.

09h00 | Hasteamento das Bandeiras Presença de autoridades municipais, representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, OAB e da Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), representada pelo Brigadeiro do Ar Joelson Rodrigues de Carvalho.

09h30 | Corrida Kids – Homenagem ao Mané Local: Avenida Presidente Vargas Modalidades: • 50m – 4 a 6 anos • 100m – 7 a 8 anos • 200m – 9 a 10 anos • 300m – 11 a 12 anos Homenagem a Manoel Carlos Guimarães Martins, idealizador da tradicional “Prova do Bar do Mané”.

10h00 | Início das Ações de Saúde Serviços disponíveis: • Ambulância – durante todo o evento • Posto de Vacinação – das 10h às 17h • Odontomóvel – das 9h às 16h • Controle de Vetores – das 8h às 18h • Prevenção IST – das 16h às 23h

10h00 | Apresentação: Ginástica Rítmica (GR) Local: Chão – próximo ao Palco 2 Modalidade olímpica com destaque em campeonatos. Projeto da Secretaria de Esportes com apoio do FADENP.

10h15 | Apresentação: Karatê Local: Chão – próximo ao Palco 2 Arte marcial japonesa, com conquistas nacionais e internacionais. Projeto promovido pela Secretaria de Esportes.

10h30 | Apresentação: Hip Hop Local: Chão – próximo ao Palco 2 Expressão cultural e artística com destaque em campeonatos da modalidade.

10h45 | Apresentação: Capoeira Local: Chão – próximo ao Palco 2 Manifestação afro-brasileira que une arte marcial, dança, música e cultura popular.

12h00 | Dança Circular Local: Chão – próximo ao Palco 2 Atividade coletiva que promove harmonia, integração e consciência corporal.

12h30 | Circuito do Samba Local: Palco 2 Celebração da cultura do samba com apresentações musicais e valorização das tradições brasileiras.

14h00 | Passeio de Trenzinho pelo Centro Histórico Saída da Avenida Presidente Vargas Roteiro: • Cemitério dos Passos • Escola Conselheiro Rodrigues Alves • Matriz de Santo Antônio • Estação Ferroviária • Museu Conselheiro Rodrigues Alves • Igreja São Benedito • Igreja Santa Rita Retorno à Avenida Presidente Vargas.

15h00 | Teatro Infantil: “Clássicos da Disney” Local: Palco 2 Apresentação da Cia Soneca, com pintura facial realizada pela Turma do Jujuba.

16h30 | Banda Sinfônica da Aeronáutica (EEAR) Local: Palco 1 Apresentação musical da Força Aérea Brasileira, promovendo cultura e civismo.

17h30 | Danças Urbanas – Stilo Livre Local: Chão Apresentação de dança freestyle com improvisação, criatividade e expressão artística.

18h30 | Show: Cantoras de Guaratinguetá Local: Palco 1 Espetáculo que homenageia cantoras locais e resgata sucessos da Era do Rádio.

20h00 | Show: Black Soul Roots Local: Palco 2 Banda guaratinguetaense com repertório de soul, reggae e funk. Componentes: • Vocal: Douglas Prado • Bateria: Porttattooink • Guitarra: Cesinha Moreira • Baixo: Andretecao • Trompete: Duarte Maurinho

21h00 | Show Principal: Marco Bavini Local: Palco 1 Cantor, compositor e produtor musical. Filho de Sérgio Reis, apresenta um repertório autoral com influências do rock, folk e pop para encerrar as comemorações.

Participe com sua família e amigos. Vamos celebrar juntos o aniversário da nossa querida Guaratinguetá!