Fluminense perde para Palmeiras e se complica

Na partida que abriu a 14ª rodada (a penúltima da primeira fase) da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, o Palmeiras derrotou o Fluminense por 4 a 2, na noite desta sexta-feira (13) na Arena Barueri.

Com o resultado, as Palestrinas, que já têm presença garantida nas quartas de final do Brasileirão Feminino, chegaram aos 27 pontos, ocupando a quarta posição da classificação. Já o Tricolor das Laranjeiras ficou em situação difícil na busca por uma vaga para a próxima fase. O Fluminense permanece na 11ª colocação, com 15 pontos, um a menos do que o América-MG, 8º colocado e primeira equipe dentro da zona de classificação para as quartas.

Desta forma, para continuar sonhando com a vaga na próxima fase, o Tricolor das Laranjeiras precisa secar o América-MG, o Bragantino (9º colocado com 16 pontos), o Grêmio (10º colocado com 16 pontos) e o Internacional (12º com 14 pontos), que ainda jogam pela 14ª rodada e ainda sonham com um lugar no G8.

Na partida desta sexta, o Fluminense chegou a ficar em vantagem graças a gol de Lelê logo aos 6 minutos do primeiro tempo. Porém, as Palestrinas empataram antes do intervalo com Tainá Maranhão. Na etapa final o Palmeiras sacramentou a vitória, e a virada, graças a gols de Lais Melo, Amanda Gutierres e Stefanie. Nos acréscimos da partida, Lurdinha, de pênalti, marcou mais um para o time carioca.