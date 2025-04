Leicester x Newcastle United ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (07/04)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Leicester City x Newcastle United acontece hoje, HOJE (07) às 16 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao primeiro time do confronto ue tentará a vitória em seu território.

Prévia: Leicester City x Newcastle United – Escalações, Prognóstico e Onde Assistir

Pela 31ª rodada da Premier League, o Leicester City recebe o Newcastle United nesta segunda-feira, dia 7 de abril de 2025, às 16h (horário de Brasília), no King Power Stadium. A partida marca momentos opostos para as equipes: enquanto os Foxes enfrentam uma crise profunda e lutam para evitar um recorde negativo, os Magpies seguem firmes na briga por uma vaga entre os quatro primeiros colocados.

Momento das Equipes

O Leicester City segue afundado na zona de rebaixamento e vem de uma derrota por 2 a 0 para o Manchester City. Foi a oitava derrota consecutiva da equipe em todas as competições, com apenas um gol marcado nesse período. Sob o comando de Ruud van Nistelrooy, o time parece sem reação e caminha rumo ao retorno à Championship. Para piorar, se perder nesta segunda sem marcar gols, o Leicester será o primeiro time da história da Football League a sofrer oito derrotas seguidas em casa sem balançar as redes.

Já o Newcastle chega embalado por uma vitória por 2 a 1 sobre o Brentford. Com o artilheiro Alexander Isak em grande fase – 20 gols na Premier League –, o time de Eddie Howe está vivo na briga pelo G4. Os Magpies venceram quatro dos últimos cinco confrontos contra o Leicester e têm bom retrospecto contra equipes recém-promovidas.

Prováveis Escalações

Leicester City (3-4-2-1):

Hermansen; Thomas, Faes, Okoli; Justin, Ndidi, Soumaré, Kristiansen; El Khannouss, Ayew; Vardy

Desfalques: Abdul Fatawu (joelho), Harry Winks (afastado por indisciplina)

Newcastle United (4-3-3):

Pope; Krafth, Schar, Burn, Livramento; Guimarães, Tonali, Willock; Murphy, Wilson, Barnes

Desfalques: Trippier, Gordon, Joelinton, Targett, Botman, Lascelles, Lewis Hall

Alexander Isak é dúvida, e caso Anthony Gordon não tenha condições, Harvey Barnes será titular contra seu ex-clube.

Retrospecto e Estatísticas

O Leicester perdeu os últimos 7 jogos em casa sem marcar.

O Newcastle venceu 6 jogos seguidos contra times recém-promovidos.

Nos últimos 5 confrontos diretos, o Newcastle venceu 4 e empatou 1.

Prognóstico

Mesmo com desfalques importantes, o Newcastle é favorito. A solidez defensiva dos visitantes e a má fase técnica do Leicester indicam um duelo desequilibrado. A tendência é que os Magpies consigam os três pontos com tranquilidade, enquanto os Foxes caminham para bater recordes negativos históricos.

Palpite: Leicester City 0x2 Newcastle United

Onde Assistir

A partida entre Leicester x Newcastle terá transmissão ao vivo para o Brasil através da plataforma Star+, a partir das 16h (horário de Brasília), nesta segunda-feira, 7 de abril de 2025.

Para mais palpites da Premier League e dicas de apostas, acesse supremas.com.br, bahiaprime.com.br e maranhaodagente.com.br.

Onde Assistir no Brasil?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Star+, às 14h30 (horário de Brasília).

Onde Assistir

Disney plus e ESPN