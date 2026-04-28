ESPORTES

Gabriel Medina e Luana Silva são vice em Margaret River

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Gabriel Medina e Luana Silva são vice em Margaret River

Os brasileiros Gabriel Medina e Luana Silva garantiram o vice-campeonato, respectivamente nas chaves masculina e feminina, da etapa de Margaret River (Austrália). A definição dos campeões da segunda parada do Circuito Mundial de Surfe se deu no início da madrugada deste domingo (26).

Havia muita expectativa em torno de Medina, que disputava sua primeira final de etapa após ficar fora da temporada de 2025 por causa de uma lesão no ombro esquerdo. Porém, o tricampeão mundial (2014, 2018 e 2021) e medalhista olímpico de bronze nos Jogos de Paris (2024) não foi páreo para o australiano George Pittar, de 23 anos e que triunfou por 15,17 a 12,46 pontos.

Mas, mesmo com a derrota na decisão em Margaret River, Gabriel Medina assumiu a liderança do ranking mundial masculino.

Flamengo derrota Vitória e fica perto de líderes no BR Feminino

Convocação final para a Copa terá Museu do Amanhã como palco

Já na disputa feminina a jovem Luana Silva, de apenas 21 anos de idade, garantiu o vice-campeonato da etapa australiana após ser superada na decisão pela norte-americana Lakey Peterson por 12,23 a 11,83 pontos.

A segunda posição em Margaret River fez a brasileira alcançar a quarta posição do ranking mundial. Esta é a terceira oportunidade na qual Luana Silva disputa a decisão de uma etapa do Circuito Mundial. Em 2025 ela ficou com o vice-campeonato em Saquarema (Brasil) e em Bells Beach (Austrália).

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ESPORTES

RESULTADO DO SORTEIO SUPER SETE 636 DE HOJE SEXTA (20/12)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Neste dia, os aficionados por Loterias da Caixa aguardam com grande expectativa pelos resultados dos empolgantes sorteios. A Loteria Super Sete é uma modalidade de jogo que oferece aos participantes a oportunidade de concorrer a prêmios significativos com apostas simples e rápidas. Com sorteios realizados três vezes por semana, esta loteria se destaca pela sua […]
ESPORTES

ASSISTIR Internazionale x Feyenoord AO VIVO CHAMPIONS LEAGUE 24/25, HOJE (11/03), PALPITES E ESCALAÇÕES

Posted on Author boavistaagora.com.br

Liga dos Campeões ao vivo! O Inter Milan x Feyenoord jogam pela Champions League, edição 2024/2025 hoje, HOJE (11) 17 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2024 – 2025, ou a Liga dos Campeões da UEFA  2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO […]
ESPORTES

RESULTADO DO SORTEIO LOTOFÁCIL 3470 DE HOJE SEXTA (15/08)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Hoje, os entusiastas das Loterias da Caixa aguardam ansiosos pelos resultados de emocionantes sorteios. A Lotofácil, como o próprio nome sugere, é uma das modalidades de loteria mais acessíveis e envolventes disponíveis. Com 25 números para escolher, o jogador precisa selecionar entre 15 e torcer para que a combinação escolhida seja a chave para a […]