NOTÍCIAS

Funcionários de cemitérios públicos de Sorocaba são treinados em primeiros socorros em alusão ao Abril Verde – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Funcionários de cemitérios públicos de Sorocaba são treinados em primeiros socorros em alusão ao Abril Verde – Agência de Notícias



24 de abril de 2026

17:44

Por: Michelle Alves

Fotos: Arquivo Serpo

A Prefeitura de Sorocaba, por meio das secretarias de Serviços Públicos e Obras (Serpo) e da Saúde (SES), promoveu treinamento de primeiros socorros para 40 funcionários dos quatros cemitérios públicos municipais, em alusão ao Abril Verde, mês de conscientização sobre a saúde e a segurança no trabalho. O objetivo é prevenir acidentes e doenças ocupacionais.

A capacitação ocorreu nos dias 7, 14 e 23 de abril, nos cemitérios Consolação, Saudade e Santo Antônio, ministrada pelo enfermeiro do Samu Leonardo da Silva, que ensinou como agir em casos de desengasgo, ressuscitação cardíaca, convulsão, desmaio e hemorragias, dentre outros.

O chefe da Seção de Cemitérios Municipais da Serpo, Alexandre Hugo, destaca que esse treinamento é realizado pela primeira vez nos cemitérios. “É uma ação importante visando ao atendimento de munícipes que frequentam os locais e também aos funcionários que trabalham ali. Estamos melhorando a estrutura dos cemitérios e aprimorar a gestão de pessoas também é uma das prioridades, para prestar um ótimo serviço ao público”, explica.

 

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Pé de meia Licenciaturas: inscrições abertas para bolsa de R$ 1.050 mensais até fim do curso – IFSP

Posted on Author boavistaagora.com.br

Se você tirou 650 pontos ou mais no Enem 2024 e se matriculou em uma licenciatura, pode pleitear a bolsa Estudantes aprovados para cursos de licenciatura presenciais nos processos seletivos do Ministério da Educação (MEC) e elegíveis ao Pé-de-Meia Licenciaturas devem cadastrar seus dados para concorrer ao programa, entre 17 de fevereiro e 30 de março. A […]
NOTÍCIAS

Cerca de 50 instituições que atendem idosos em Sorocaba são certificadas – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br

15 de julho de 2025 17:42 Por: Mariana Campos Fotos: Mariana Campos/Secom A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Coordenadoria da Pessoa Idosa. da Secretaria da Cidadania (Secid), e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI) entregaram, na tarde desta terça-feira (15), no Salão de Vidro do Paço Municipal, os certificados a cerca de 50 […]
NOTÍCIAS

Equipes do “HumanizAção” acolhem 11 pessoas em situação de rua nesta sexta-feira (21) – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br

22 de fevereiro de 2025 9:18 Por: Secom Ao longo desta sexta-feira (21), profissionais do programa “HumanizAção” realizaram atendimentos a 32 pessoas em situação de rua, em diferentes pontos da cidade. Desse total, 11 aceitaram receber acolhimento no Serviço de Obras Sociais (SOS), onde são disponibilizados pernoite, alimentação completa, roupas e toalhas, banho e cuidados […]