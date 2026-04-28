Funcionários de cemitérios públicos de Sorocaba são treinados em primeiros socorros em alusão ao Abril Verde – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio das secretarias de Serviços Públicos e Obras (Serpo) e da Saúde (SES), promoveu treinamento de primeiros socorros para 40 funcionários dos quatros cemitérios públicos municipais, em alusão ao Abril Verde, mês de conscientização sobre a saúde e a segurança no trabalho. O objetivo é prevenir acidentes e doenças ocupacionais.

A capacitação ocorreu nos dias 7, 14 e 23 de abril, nos cemitérios Consolação, Saudade e Santo Antônio, ministrada pelo enfermeiro do Samu Leonardo da Silva, que ensinou como agir em casos de desengasgo, ressuscitação cardíaca, convulsão, desmaio e hemorragias, dentre outros.

O chefe da Seção de Cemitérios Municipais da Serpo, Alexandre Hugo, destaca que esse treinamento é realizado pela primeira vez nos cemitérios. “É uma ação importante visando ao atendimento de munícipes que frequentam os locais e também aos funcionários que trabalham ali. Estamos melhorando a estrutura dos cemitérios e aprimorar a gestão de pessoas também é uma das prioridades, para prestar um ótimo serviço ao público”, explica.