AME BV lança crédito de R$ 3 mil para fortalecer negócios de mulheres empreendedoras



Foto: Divulgação/Semuc



A Prefeitura de Boa Vista inicia, nesta segunda-feira, 27, as inscrições para a Linha de Crédito Mulher Empreendedora, iniciativa da Agência Municipal de Empreendedorismo (AME BV) que busca impulsionar pequenos negócios liderados por mulheres na capital.

Desta vez, 150 empreendedoras serão contempladas com crédito no valor de R$ 3 mil, em condições acessíveis para incentivar o crescimento das atividades econômicas. O beneficiário poderá pagar o financiamento em até 12 parcelas, com 60 dias de carência, sem cobrança de juros e com taxa administrativa de R$ 60.

As interessadas devem se inscrever até o dia 6 de maio, por meio do site Cidade Social (cidadesocial.pmbv.rr.gov.br). Embora o processo inicial aconteça de forma online, a confirmação da inscrição só ocorre após atendimento presencial na AME, no dia e horário previamente agendados.

Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais, possuir negócio ativo, não ter vínculo com a administração pública e ser brasileira nata ou naturalizada.

Investimentos AME

A ação faz parte das políticas públicas de fortalecimento do empreendedorismo em Boa Vista. Nos últimos anos, a AME já destinou mais de R$ 8 milhões em crédito, beneficiando assim mais de 2 mil empreendedores. As mulheres representam a maioria do público atendido, ultrapassando 70% dos beneficiários. A agência também investe em capacitação e acompanhamento dos negócios, promovendo mentorias e facilitando o acesso a eventos.

Fonte: Da Redação

