Equipes da Seinfra realizam serviços de tapa-buraco em quase 50 bairros de João Pessoa nesta terça-feira

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), segue, nesta terça-feira (18), com serviços de manutenção em várias localidades. Um deles é a operação tapa-buraco, que terá ações em 49 bairros da Capital ao longo de todo o dia. Com várias equipes em campo, os serviços serão iniciados às 8h e vão garantir vias mais seguras para condutores e pedestres.

A operação passará pelos seguintes bairros: Mangabeira, Cristo Redentor, Jaguaribe, Varadouro, Centro, Manaíra, Pedro Gondim, Bairro dos Estados, Tambaú, Cabo Branco, Bancários, Jardim Cidade Universitária, Funcionários, Grotão, João Paulo II, Ernesto Geisel, Água Fria, Planalto da Boa Esperança, Portal do Sol, Oitizeiro, Cruz das Armas, Torre, Altiplano, Aeroclube, Jardim Oceania, Brisamar, Distrito Industrial, Miramar, Tambauzinho, Bessa, Bairro das Indústrias, Tambiá, Expedicionários, Treze de Maio, Bairro dos Ipês, Ilha do Bispo, Mandacaru, Costa e Silva, Alto do Mateus, Muçumagro, José Américo, Valentina Figueiredo, Paratibe, Jardim Veneza, Gramame, Cuiá, Ernani Sátiro, Colibris e Mumbaba.

A Seinfra também dispõe de um veículo equipado com um moderno sistema tecnológico que percorre a cidade captando os buracos existentes nas vias. Assim, ele já gera automaticamente a demanda que é incluída na programação diária.

A Seinfra também vai realizar serviços de manutenção de iluminação pública nos bairros do Aeroclube, Valentina, Mangabeira, Portal do Sol, Jardim Cidade Universitária, Anatólia, Castelo Branco, Jardim São Paulo, Varadouro e Centro.

Na programação desta terça, a Seinfra também vai realizar serviços na rede de drenagem. As equipes farão intervenções de execução de linha d’água, adequação e manutenção de boca de lobo e extensão de rede em vários bairros da cidade.

Como solicitar os serviços – As demandas como manutenção de vias, de iluminação pública e galerias devem ser solicitadas por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A ferramenta está disponível para dispositivos móveis, que possibilita ao cidadão acessar todos os serviços da Prefeitura de João Pessoa de forma mais ágil, segura e sem a necessidade de sair de casa.