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Edital nº 4/2026: IFSP concede de auxílios para participação de estudantes no seminário institucional do Pibid – IFSP

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Inscrições abertas de 18 a 23 de agosto para integrantes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência; evento acontece entre outubro e novembro

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP), por meio da Pró-Reitoria de Ensino e Políticas Estudantis (PRE), torna público o Edital nº 4/2026, que regulamenta a seleção de estudantes participantes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) para recebimento de auxílio financeiro destinado à participação presencial no Seminário Institucional do Pibid-IFSP.

Podem se inscrever estudantes vinculados ao programa no âmbito do Edital Capes nº 10/2024, regularmente matriculados em cursos de licenciatura participantes do Pibid em 2026 e que tenham confirmado presença no seminário junto à coordenação de área. As inscrições devem ser feitas entre 18 e 23 de agosto, por meio de formulário eletrônico e envio da documentação exigida.

O edital prevê a concessão de auxílio alimentação, auxílio transporte e auxílio para confecção de banner. O valor do auxílio alimentação será de R$ 50 para eventos com duração de um dia e de R$ 100 para eventos com duração de dois dias. O auxílio para confecção de banner poderá chegar a R$ 50 por estudante.

Os auxílios são destinados aos estudantes que participarão dos encontros presenciais ou híbridos do seminário, organizado por polos que reúnem cursos de licenciatura dos campi do IFSP. Entre os subprojetos contemplados estão Biologia, Física, Letras, Matemática e Pedagogia Alfabetização. A relação dos cursos e campi participantes consta no Anexo I do edital.

O Seminário Institucional do Pibid-IFSP está previsto para ocorrer entre outubro e novembro de 2026, com encontros nos formatos presencial, híbrido e online. Na programação, o evento terá apresentações de trabalhos, oficinas, rodas de conversa, palestras e mesas-redondas. O seminário está sendo organizado por coordenadores de área, supervisores e estudantes de Iniciação à Docência (IDs), com o apoio da PRE, por meio da Diretoria de Programas e Ações Acadêmicas.

Pibid
O Pibid é uma ação da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação (MEC) para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores
para a educação básica. Entre seus vários objetivos, destacam-se a valorização do magistério e a elevação da qualidade da formação inicial de professores e professoras nos cursos de licenciatura, por meio da integração entre a Educação Superior e a Educação Básica.

Com mais de 15 anos de existência, o Pibid-IFSP está encerrando mais um ciclo de atividades promovidas por 51 cursos de licenciaturas do IFSP e 936 bolsas de iniciação à docência, sendo um dos maiores do Brasil.

Documentos

Edital nº 4/2026 – PRE-RET/RET/IFSP – publicado em 17/08/2026
Formulário de inscrição

Cronograma
Inscrições: de 18 a 23 de agosto de 2026
Análise das inscrições: de 24 a 28 de agosto
Resultado preliminar: 31 de agosto
Prazo para recursos: 1º de setembro
Resultado dos recursos: 3 de setembro
Resultado final: 4 de setembro

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