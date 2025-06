Criciúma x Amazonas; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Criciúma x Amazonas é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (15) às 20h30 hs (horário de Brasília). A partida tem Criciúma como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por NOTÍCIAS DO Furacão

Notícias do Cuiabá

Criciúma x Amazonas: Palpites, Onde Assistir e Escalações para o duelo da Série B

No próximo domingo, 15 de junho de 2025, o Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), será palco do confronto entre Criciúma e Amazonas pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h30 (horário de Brasília), em um duelo que promete muita emoção e disputa intensa na segunda divisão nacional.

Situação dos times

O Criciúma chega ao confronto embalado, buscando recuperação após uma sequência recente de resultados negativos (V, V, D, D, D). A equipe catarinense quer aproveitar o fator casa para somar pontos importantes e subir na tabela. Já o Amazonas, que tem um desempenho mais equilibrado (V, D, V, E, E), também está determinado a conquistar pontos fora de casa para se afastar da parte baixa da tabela.

Palpites para o jogo

Analisando os números recentes e o momento das equipes, o palpite mais provável para Criciúma x Amazonas é um empate. A tendência é de um jogo equilibrado, com poucos gols e muita disputa no meio-campo. A previsão é que o total de cartões seja superior a cinco, devido à intensidade que ambas as equipes devem empregar para buscar o resultado.

Resultado Final: Empate

Total de Cartões: Mais de 5

Primeiro tempo / Final de jogo: Empate / Empate

Onde assistir

A transmissão oficial da partida será pelo Disney+, que detém os direitos da Série B. Além disso, as plataformas das casas de apostas como Superbet e Bet365 também podem transmitir o jogo ao vivo para seus usuários cadastrados.

Odds e apostas

As casas de apostas apresentam o Criciúma como favorito para o confronto, com odds em torno de 1.68 a 1.73 para vitória do time da casa. O empate aparece com odds entre 3.4 e 3.54, enquanto a vitória do Amazonas está cotada em aproximadamente 5.1 a 5.5.

Recomenda-se cautela, já que as odds podem sofrer alterações próximas ao horário do jogo, e apostas devem ser feitas com responsabilidade.

Histórico recente e confrontos diretos

Este será o primeiro confronto direto oficial entre Criciúma e Amazonas na Série B, sem vitórias para nenhum dos lados até o momento. O equilíbrio no histórico reforça a expectativa por um duelo disputado e com pouca margem para erros.

Expectativas para as escalações

As escalações oficiais só serão divulgadas próximo ao início da partida, mas a expectativa é que ambas as equipes apresentem suas formações tradicionais, com eventuais ajustes táticos dos treinadores visando explorar pontos fracos do adversário.

Conclusão

O jogo entre Criciúma e Amazonas promete ser um embate disputado, decisivo para as pretensões das duas equipes na Série B 2025. O equilíbrio das campanhas e o fator local tornam o confronto imprevisível, mas a expectativa é de uma partida intensa e técnica.

Fique atento ao horário e acompanhe pelo Disney+ para não perder nenhum lance deste duelo importante para a tabela da Série B.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.