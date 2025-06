Em Lages, Sicos realiza reunião com empresários da Serra

A Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviço (Sicos) promove na segunda-feira, 16, um encontro com empresários de Lages e região. O evento, liderado pelo secretário Silvio Dreveck, inclui apresentações sobre linhas de crédito e programas de incentivo oferecidos pelo Governo do Estado. A reunião ocorrerá às 19h na Associação Empresarial de Lages (Acil).

“A Sicos tem percorrido todas as regiões de Santa Catarina por meio de reuniões e visitas. Esses encontros são essenciais para aproximar o Governo do Estado dos empresários que mantêm seus negócios no território catarinense, além de ouvir as demandas das lideranças locais”, destaca Silvio Dreveck. Esses eventos são realizados com parceria da Facisc, Fiesc, Fecomércio SC e FCDL/SC.

Durante o evento, serão apresentadas as oportunidades disponibilizadas pelo Governo de Santa Catarina para apoiar as empresas, como as linhas de crédito Juro Zero (para MEIs) e Pronampe SC (para pequenas e médias empresas), além dos programas de incentivo fiscal Prodec e Pró-Emprego.

O objetivo é que as empresas identifiquem os programas mais alinhados ao seu perfil, potencializando competitividade, produtividade e geração de empregos. Desde 2023, apenas os incentivos fiscais já atraíram mais de R$ 23 bilhões em investimentos privados para o estado, com a criação de 82 mil vagas de trabalho.

Serviço

O quê: Apresentação dos programas de incentivo do Governo do Estado com presença do secretário Silvio Dreveck

Quando: Segunda-feira, 16 de junho, às 19h

Onde: Associação Empresarial de Lages (Acil) – Av. Belizário Ramos, 2276 – Centro, Lages.