Novorizontino x Cuiabá; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Novorizontino x Cuiabá é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (15) às 16 hs (horário de Brasília). A partida tem Novorizontino como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Neste domingo, 15 de junho de 2025, às 16h (horário de Brasília), Novorizontino e Cuiabá se enfrentam em duelo direto pela vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, no interior paulista, e promete muita emoção, já que os times estão separados por apenas um ponto na tabela — o Novorizontino é o segundo colocado com 22 pontos, enquanto o Cuiabá está logo atrás, em terceiro, com 21 pontos.

Contexto e situação dos times

O Novorizontino vive ótima fase na competição, acumulando quatro vitórias seguidas. O técnico Umberto Louzer destaca, porém, que ainda há espaço para evolução na equipe, mesmo com o bom momento. Para reforçar o time, o clube anunciou recentemente a chegada do lateral-esquerdo Mayk, emprestado pelo Grêmio, já inscrito para a competição.

Entre os desfalques, o time não poderá contar com Patrick, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A defesa deverá ser formada pela dupla Dantas e César Martins, enquanto Waguininho retorna após cumprir suspensão na rodada anterior. O time do Tigre do Vale está invicto em casa nesta Série B e marcou gols nos últimos cinco jogos no Jorjão.

Pelo lado do Cuiabá, o time do técnico Guto Ferreira vem embalado por três vitórias consecutivas, todas sem sofrer gols, mostrando solidez defensiva. O time conta com o reforço do atacante Allison Safira, que estreou recentemente. O zagueiro Nathan, recuperado de lesão muscular, deve retornar ao time, mas o atacante Pedrinho segue afastado por indisciplina.

Destaque do jogo: Nathan Fogaça

O atacante Nathan Fogaça é o principal artilheiro do Novorizontino na Série B com cinco gols, todos marcados nos últimos cinco jogos. Recentemente, protagonizou um hat-trick contra o Paysandu, sendo decisivo para a equipe.

Palpites para o jogo

Faixa de gols do Novorizontino: 1 a 2 gols — o time tem um dos melhores ataques da competição e costuma marcar ao menos um gol em casa.

Total de escanteios do Cuiabá: mais de 3,5 — o Dourado é o líder em escanteios na Série B, com média de 6,9 cantos por jogo, explorando bastante a velocidade pelas laterais.

Chance dupla no primeiro tempo: Novorizontino ou Cuiabá — ambos os times costumam ser ofensivos nos primeiros 45 minutos, com vários gols marcados e sofridos nessa etapa da partida.

Onde assistir ao vivo

A transmissão da partida será ao vivo pela ESPN (canal de TV fechada) e pelo Disney+ (streaming), a partir das 16h (horário de Brasília).

Informações rápidas

Data e horário: 15/06/2025, às 16h (Brasília)

15/06/2025, às 16h (Brasília) Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi – Novorizontino (SP)

Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi – Novorizontino (SP) Transmissão: ESPN e Disney+

ESPN e Disney+ Situação na tabela: Novorizontino 2º (22 pontos) x Cuiabá 3º (21 pontos)

Com a importância do duelo para a luta pela liderança, a expectativa é de um jogo aberto, equilibrado e com chances para ambos os lados. O torcedor pode esperar um embate intenso, com estratégias afiadíssimas e muita vontade de vencer.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.